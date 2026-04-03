Conmebol confirmó cambio para el debut de Junior en la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla se prepara para su debut en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores este miércoles 8 de abril recibiendo en el estadio Jaime Morón de Cartagena a Palmeiras de Brasil.

A pocos días para el compromiso, el árbitro argentino Facundo Tello sufrió una lesión, mientras que dirigía el encuentro entre la República Democrática del Congo contra Jamaica por el repechaje a la Copa del Mundo.

Lea también Cali sufre fuerte baja para enfrentar al Junior: filtraron la razón

Conmebol confirmó nuevo árbitro para Junior Vs Palmeiras

Teniendo en cuenta el problema físico de Tello, en las últimas horas la Comisión de Árbitros de la CONMEBOL dio a conocer el cambio del árbitro central para el partido.

Según se informó, el también argentino Maximiliano Ramírez ocupará el lugar de Facundo Tello como juez central.

"La Comisión de Árbitros de la Conmebol informa la sustitución del árbitro principal para el partido entre Junior (COL) vs. Palmeiras (BRA), por la Fecha 1 de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026: Facundo Tello (ARG) será reemplazado por Maximiliano Ramírez (ARG)", se explicó en el comunicado.

Lea también Junior en Copa Libertadores: rivales sufren baja y confirman cambio importante

A Ramírez lo acompañarán Juan Belatti, José Savorani y Sebastián Zunino como jueces de línea y cuarto referí.

En el VAR estará Hernán Mastrangelo y como AVAR se desempeñará Germán Delfino.

Junior Vs Palmeiras: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la Copa Libertadores

El partido entre Junior contra Palmeiras por la fecha 1 de la fase de grupos en la Copa Conmebol Libertadores se juega este miércoles 8 de abril a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Jaime Morón de Cartagena.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por ESPN y Disney +.