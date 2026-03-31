Junior en Copa Libertadores: rivales sufren baja y confirman cambio importante

Junior de Barranquilla se prepara su debut en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2026 este miércoles 8 de abril recibiendo en el estadio Jaime Morón de Cartagena a Palmeiras de Brasil.

El equipo 'rojiblanco' llegará al compromiso con algunas mejoras en su rendimiento en la Liga BetPlay, después de registrar victorias sobre Atlético Bucaramanga e Internacional de Bogotá.

Con dichos resultados, Junior se mantiene en la parte alta de la tabla con 25 unidades y muy cerca de la clasificación.

Palmeiras confirmó baja

A pocos días para el inicio de la Copa Libertadores, Palmeiras sufrió una sensible baja, después de confirmarse la lesión que sufrió el lateral izquierdo uruguayo Joaquín Piquerez, mientras enfrentaba a Inglaterra con su selección en la fecha FIFA.

El 'verdao' anunció que el zaguero presentó una rotura de ligamentos en el tobillo derecho.

Ante esta situación, Piquerez será sometido a una cirugía e iniciará trabajo de recuperación, que además le impedirá disputar la Copa del Mundo.

Cerro Porteño cambió de técnico

Por otro lado, Cerro Porteño de Paraguay anunció la salida de Jorge Bava del cargo de director técnico y en las próximas horas se anunciará al argentino Ariel Holan como nuevo entrenador.

Holan llegará al ciclón paraguayo luego de dirigir a Rosario Central de Argentina entre 2024 y 2025.

Fixture de Junior en la Copa Libertadores

fecha 1 - 8 de abril

Junior Vs Palmeiras

Hora: 7:30 P.M.-

Fecha 2 - 14 de abril

Cerro Porteño Vs Junior

Hora: 5:00 P.M.

Fecha 3 - 28 de abril

Sporting Cristal Vs Junior

Hora: 9:00 P.M.

Fecha 4 - 7 de mayo

Junior Vs Cerro Porteño

Hora: 9:00 P.M.

Fecha 5 - 20 de mayo

Junior Vs Sporting Cristal

Hora: 9:00 P.M.

Fecha 6 - 28 de mayo

Palmeiras Vs Junior

Hora: 5:00 P.M.