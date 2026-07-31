Conmebol respondió oficialmente a la propuesta de FIFA de recibir inversiones privadas

La Conmebol se pronunció oficialmente sobre el denominado Proyecto FFE, iniciativa impulsada por la FIFA que busca crear una filial comercial para gestionar los derechos y eventos de sus competiciones, con el objetivo de atraer inversión privada minoritaria y aumentar los recursos destinados a sus 211 federaciones afiliadas.

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A través de un comunicado, la entidad suramericana dejó claro cuál será su postura frente a la iniciativa. "La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo", señaló.

Asimismo, el organismo reconoció la importancia de las decisiones económicas para el desarrollo del deporte, aunque advirtió que estas no pueden imponerse sobre su esencia. "Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia. El fútbol siempre está primero", indicó.

La Confederación también explicó que, una vez conoció la propuesta de la FIFA, puso en marcha un proceso de análisis junto con sus asociaciones miembro. Para ello, convocó una reunión de su Consejo con el propósito de estudiar el proyecto y evaluar sus posibles implicaciones.

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Conmebol aún no adopta una posición definitiva ante FIFA

Además, informó que solicitó a la FIFA información complementaria y aclaraciones sobre diferentes aspectos relacionados con el alcance, la estructura, la gobernanza y los eventuales efectos del Proyecto FFE antes de adoptar una posición definitiva.

En ese sentido, Conmebol reiteró que continuará abordando este tema mediante los mecanismos institucionales. "La CONMEBOL continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza".

La entidad también hizo un llamado a la unidad del fútbol internacional mientras avanza el análisis de la propuesta presentada por la FIFA, evitando pronunciamientos apresurados sobre una eventual aprobación o rechazo.

Finalmente, el organismo cerró su comunicación insistiendo en que cualquier decisión deberá priorizar el deporte. "La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés".

Comunicado completo de Conmebol sobre propuesta de FIFA