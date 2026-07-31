"El fútbol debería pertenecer al público": Xabi reta a Infantino y a la FIFA

Sigue la polémica en el mundo fútbol por la propuesta del presidente de la FIFA de abrirse al capital privado y ahora, un personaje más que reconocido como lo es Xabi Alonso se pronunció al respecto.

El entrenador del Chelsea dejó más que clara su postura ante el caso al manifestar que "El fútbol debería pertenecer al público y no quedar bajo el control de intereses privados"

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"Creo que todos los involucrados en el fútbol comparten el mismo sentimiento: queremos que este deporte siga siendo un bien común, accesible para todos y propiedad de todos. Por eso, espero que no suceda". "Espero que logremos preservar lo que hace que nuestro deporte sea atractivo y auténtico. Es precisamente esa autenticidad la que despierta las emociones y pasiones que hemos visto en la Copa del Mundo, la Liga de Campeones o la Premier League. Porque este deporte pertenece a todos", dio a conocer en medio de una rueda de prensa.

FIFA vs UEFA

El fútbol mundial vive horas de tensión. Una batalla silenciosa se está librando en los despachos entre dos de los organismos más importantes del deporte: la FIFA y la UEFA. Lo que está en juego no es un partido, ni un torneo, sino el control del futuro del negocio más grande del planeta.

El conflicto nació por los nuevos planes comerciales de la FIFA, encabezada por Gianni Infantino, que busca crear una estructura empresarial para potenciar los ingresos del fútbol y atraer nuevas inversiones. La intención del máximo organismo del balompié es aumentar los recursos que llegan a sus federaciones afiliadas y fortalecer sus competencias.

Sin embargo, la UEFA no comparte la misma visión. Desde Europa consideran que este tipo de movimientos podrían cambiar la esencia del fútbol y permitir que intereses económicos externos tengan demasiado peso en las decisiones del deporte. La preocupación creció al considerar que la FIFA estaría avanzando en estos proyectos sin una consulta suficiente con los principales actores del fútbol europeo.

Nueva sanción para el Chelsea

El Chelsea vuelve a estar bajo presión. El club inglés recibió una sanción que podría cambiar sus planes a futuro y poner en riesgo una de las estrategias que ha marcado su nueva era: invertir millones en jóvenes talentos y reforzar constantemente su plantilla.

La medida llega después de una investigación por irregularidades administrativas relacionadas con operaciones realizadas durante la etapa de Roman Abramovich como propietario del equipo. Aunque los hechos corresponden a años anteriores, las consecuencias ahora recaen sobre la actual estructura del conjunto londinense.