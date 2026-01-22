“Conocí la parte oscura del futbol”: Alexis Mendoza, de frente contra Unión

Alexis García reapareció, el referente del FPC fue el invitado del podcast de Pipe Muñoz en su canal de Youtube. El Maestro Alexis García fue el primer capitán de Nacional, líder y cerebro de aquella gesta de 1989. Fue una charla con muchas historias dignas de contar, especialmente su último ciclo con el conjunto samario.

No fue el mejor balance de Alexis García durante su paso por Unión Magdalena

A finales de julio, del 2025, el ciclón bananero confirmó la salida de García a través de un breve comunicado en sus redes sociales. “El profesor Alexis García Vega renunció a la dirección técnica de Unión Magdalena”, escribió el club en su cuenta de X (antes Twitter), sin ofrecer más detalles sobre la decisión.

García había asumido el banquillo del conjunto samario a mediados de marzo, en reemplazo de Jorge Luis Pinto, dirigió 16 compromisos y el balance de su gestión fue negativo: una victoria, cinco empates y diez derrotas.

El timón del plantel profesional quedó en manos de Gerardo Bedoya, quien era ayudante de García y luego fue técnico encargado. Unión Magdalena finalmente descendió y completó su quinto descenso: 1999, 2005, 2019, 2023 y 2025.

Gerardo Bedoya, quien quedó a cargo del equipo aseguró que se fue “por respeto” al anterior entrenador: “porque a mí me había llevado el profesor Alexis (García). Allá querían que me quedara ahora, más con el triunfo que habíamos tenido en Bogotá, pero creo que me marcaban otras cosas y decidí dar la renuncia, que era más por lealtad hacia él”.

Con Unión Magdalena: "conocí la parte más oscura del fútbol"

El histórico referente del FPC aseguró en un podcast la situación que vivió siendo su entrenador: “No dirijo hace seis meses, una aventura bastante estresante, difícil, pero buena, porque me permitió conocer, como me decía el gran maestro, Hugo Gallego, la parte oscura del fútbol”.

El DT además agregó: “Siempre estuve en la parte más clarita, y saber de fútbol cosas que yo no sabía, que yo toda mi vida vi, pero yo no sabía que hay jugadores que actúan en contra de si mismos, de tanta vaina”.



