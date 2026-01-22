"Me tocó soportar cosas horribles": Rodallega, tras el título de Santa Fe

Se definió el primer titulo de la temporada 2026 en el Fútbol Profesional Colombiano en el que los protagonistas fueron Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, quienes se encargaron de definir al campeón de la Superliga BetPlay en una serie de ida y vuelta que terminó dejando al cuadro 'cardenal' con un nuevo título en su palmarés.

Santa Fe venció al cuadro 'tiburón' con un marcador global de 4-1 tras haber rescatado un empate importante en Barranquilla y cerrado con goleada en el Estadio El Campín. En ambos duelos hubo un hombre que se "robó el show" con sus goles, se trata de Hugo Rodallega, quien anotó golazos en los dos compromisos y tras haber levantado su segundo trofeo habló también sobre los momentos difíciles que pasó en su llegada al club.

Hugo Rodallega habló sobre su difícil llegada a Santa Fe

Santa Fe levantó un nuevo título en su historia y se convirtió en el máximo campeón de la Superliga BetPlay con un total de cinco trofeos en esta competencia tras superar en la edición 2026 a Junior de Barranquilla, dejando atrás a Atlético Nacional, el cual es el único que lo sigue de cerca con un total de cuatro campeonatos.

El 'león' afrontó una sequía de nueve años sin levantar títulos, pero con la llegada de Hugo Rodallega la ilusión volvió a crecer, ya que se conocía su amplia experiencia y olfato goleador. Sin embargo, para el goleador la situación no fue tan buena recién arribó a Santa Fe, tal como lo dio a conocer tras la obtención de su segundo título.

Rodallega contó en medio de la rueda de prensa del campeonato por qué se quedó en Santa Fe a pesar de haber recibido más ofertas con el pasar de las temporadas, aunque confirmó que en su primer año tuvo que pasar por situaciones difíciles, pero a las cuales les hizo frente para convertirse en una pieza indispensable para el equipo e ídolo para la hinchada 'cardenal'.

"Uno debe saber a donde llega, como llega y en que situación. Hoy estamos celebrando títulos, pero en el primer año me toco aguantarme cosas horribles, pero y sentía y veía que habría un proyecto que yo podría entar a mejorar y por eso fue que me mantuve fuerte teniendo opciones para poderme ir, pero yo sabía que acá era mi lugar".





¿Cómo le ha ido a Rodallega en Santa Fe?

Hugo Rodallega arribó al equipo a inicios de la temporada 2023 tras su paso por Brasil jugando con la camiseta de Bahía. Desde entonces, como una figura representativa del fútbol colombiano, se convirtió en capitán de la escuadra 'santafereña', habiendo jugado hasta el momento 141 partidos, marcando 60 goles y 12 asistencias en más de 11.000 minutos.



