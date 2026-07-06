Contundente declaración de Luis Suárez ante la lesión de Jhon Córdoba

La Selección Colombia está haciendo una destacada participación en la Copa Mundial y poco a poco va cumpliendo cada uno de los objetivos que se han venido planteando.

Ya consiguió su respectivo cupo a los octavos de final del certamen, pero en este importante partido contra Ghana también ocurrió un altercado en la plantilla de Néstor Lorenzo y fue la lesión de Jhon Córdoba y a la cual se refirió Luis Suárez con respecto a lo que pasaría en los octavos de final.

Córdoba será motivación para la Selección Colombia

El equipo comandado por Néstor Lorenzo ha dado bastante de qué hablar desde la fase de grupos de la Copa Mundial por el destacado rendimiento que ha venido presentando con el pasar de los partidos, ya que acumula cuatro encuentros sin conocer la derrota y habiendo recibido un solo gol.

Aunque en esta ocasión se roba el protagonismo por la delicada lesión que sufrió Jhon Córdoba a los 5 minutos del partido contra la Selección de Ghana y que lo dejará por fuera de la Copa Mundial.

Esta desalentadora noticia Luis Suárez y el resto de la Selección Colombia la tomarán como un impulso para seguir avanzando en el certamen y de paso darle una alegría más al delantero de Krasnodar.

"Todos estamos tristes, no solo nosotros sino toda Colombia por un compañero tan importante como lo es Jhon, que después de prepararse para esta cita, la cosa del destino, de Dios, decidió que todo terminara así, pero creo que es una motivación que debemos tomar en cuenta para darle una alegría el día de mañana ya que no puede estar con nosotros".

Colombia vs Suiza: 7 de julio por la Señal del Canal RCN

En cuanto a la transmisión del partido entre Colombia y Suiza el martes 7 de julio sobre las 15:00 hora Colombia, esta podrá verse en Canal RCN, señal que tendrá la cobertura oficial del partido para Colombia. La cadena ofrecerá la señal en directo con toda la previa, el desarrollo del juego y el análisis posterior.

Además del canal de YouTube del Canal RCN, La FM y la plataforma de TikTok del canal RCN.

Preocupación por el estado físico de la Selección Colombia

Luis Suárez también se encargó de hablar sobre el estado físico del resto de compañeros y dejó un parte alentador, aunque destacó que algo que los está agobiando más de lo esperado es el traslado entre ciudades y estadios.

"Obviamente se nota el tema de tanto viaje, tanta movedera, pero sabemos a lo que nos enfrentamos, hicimos un trabajo también mental por toda esta cuestión, pero estamos preparados para lo que viene".

"Nosotros los colombianos tendemos a relajarnos cuando no vemos un gran nombre delante porque nosotros sabemos que suiza es un grandísimo rival, le debemos todo el respeto. Tienen un proceso de varios años, jugadores de talla mundial, pero obviamente tenemos que salir a hacer nuestro partido, aprovecharnos de las debilidades que ellos tienen".