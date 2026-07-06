Yerry Mina fue claro previo a los octavos del Mundial: "Suiza viene a ganarnos"

La Selección Colombia continúa su preparación para el partido frente a Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. En la previa del compromiso, el defensa Yerry Mina atendió a los medios de comunicación este lunes 6 de julio y dejó un mensaje de confianza sobre el momento que vive el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Declaraciones de Yerry Mina previo a Colombia vs Suiza

El zaguero aseguró que el ambiente en la concentración es positivo y que el grupo se encuentra concentrado en los últimos detalles antes del encuentro del martes en Vancouver. "Estamos tranquilos, ultimando detalles. Sabemos que nos estamos enfrentando a las mejores selecciones", afirmó.

Mina también destacó el nivel de competencia que existe dentro del plantel y valoró el compromiso de todos los futbolistas, independientemente de los minutos que hayan tenido en el torneo. "Tengo que felicitar a todos mis compañeros, a los que juegan y a los que no. Hay una competencia sana y eso se refleja dentro de la cancha. Por el momento debo apoyar desde donde toque", comentó.

Durante la conferencia también fue consultado por la presencia de José Pékerman en algunos entrenamientos de la Selección Colombia. El defensor no ocultó su admiración por el entrenador argentino y agradeció el impacto que tuvo en su carrera profesional. "Tener a Pékerman cerca es un honor, siempre es un honor compartir con él y estoy agradecido por lo que él ha hecho en mi vida", expresó.

Respecto al trabajo del cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo, Mina explicó que el equipo continúa revisando cada aspecto del juego para llegar en las mejores condiciones a la fase eliminatoria. "Todos los días se aprende, nosotros siempre retroalimentamos y estamos revisando los pequeños detalles. Somos conscientes de lo que hemos hecho bien y lo que no hemos hecho tan bien", señaló.

El defensor del combinado nacional insistió en que la fortaleza del grupo ha sido mantenerse unido en cada momento del campeonato. "Nosotros tratamos de mantener la calma y de estar unidos siempre", afirmó, antes de asegurar que él intenta aportar desde el aspecto anímico: "Yo siempre trato de inyectar felicidad".

Sobre el rival, Mina reconoció que Suiza representará una exigencia importante, aunque dejó claro que Colombia llega preparada para afrontar el desafío. "Suiza viene a ganarnos, pero nosotros estamos tranquilos, corrigiendo nuestros errores y fortaleciéndonos", manifestó.

Además, reiteró que el plantel tiene muy claro el objetivo de seguir avanzando en la Copa del Mundo. "Estamos enfocados, sabemos lo que queremos y estamos comprometidos", dijo el experimentado defensor, una de las voces de liderazgo dentro del vestuario colombiano.

Suiza vs Colombia por Deportes RCN

El compromiso entre Colombia y Suiza se disputará este martes 7 de julio a las 3:00 p. m. (hora colombiana) en Vancouver. El encuentro será transmitido por la señal principal de Canal RCN, el canal de YouTube y la aplicación del Canal RCN, mientras que DeportesRCN.com realizará el cubrimiento completo.

El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Argentina y Egipto.