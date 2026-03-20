Convocatoria contra Croacia y Francia: ¿Quiénes fueron las novedades de Lorenzo?

La Selección Colombia ajusta detalles para sus amistosos ante Selección de Croacia y Selección de Francia, en una convocatoria que mantiene la base habitual de Néstor Lorenzo, pero deja focos claros en algunos nombres que buscan consolidarse de cara al Mundial. Los nombres eran bastante esperados por el público futbolreo.

Pruebas de alto nivel para la Selección Colombia: Croacia y Francia, en la fecha FIFA

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se concentrarán en Orlando entre el 21 y el 26 de marzo, periodo en el que enfrentará primero a Croacia y luego cerrará la gira frente a Francia, en dos pruebas de alto nivel que servirán para medir el estado competitivo del grupo.

Dentro de las novedades, destacó la oportunidad para Carlos Andrés Gómez, quien atraviesa un gran momento en Vasco da Gama. El extremo ya había sido convocado previamente, pero ahora tendrá la misión de sumar minutos y ratificar que puede ser una alternativa real en ataque. Su presente en el fútbol brasileño lo respalda como una de las cartas ofensivas más interesantes.

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En la zona defensiva también aparecen nombres a seguir como Deiver Machado y Juan Sebastián Cabal, quienes buscan afianzarse en una línea que ya tiene competencia consolidada. Ambos llegan con rodaje internacional y representan variantes importantes en el esquema del seleccionador.

Novedades de la Selección Colombia para jugar contra Croacia y Francia

La convocatoria, sin debutantes, refleja que Lorenzo parece tener definida su base para la cita mundialista. Sin embargo, estos amistosos serán clave para terminar de ajustar piezas y definir roles dentro del equipo.

En contraste, algunas ausencias llaman la atención, como la de Yerry Mina, habitual en procesos anteriores, lo que evidencia la fuerte competencia en la zaga.

Colombia afronta una doble prueba exigente, con la mirada puesta en consolidar su idea de juego y llegar en óptimas condiciones al gran objetivo internacional.