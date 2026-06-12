Cristiano Ronaldo le dejó contundente menaje a los colombianos antes del debut

Comenzaron de manera oficial los partidos de la Copa Mundial con los encuentros del grupo A, en donde México y Corea del Sur se robaron el protagonismo con victorias, pero otro de los equipos que tiene las miradas encima es el de Portugal, el cual llega como protagonista para levantar el trofeo de esta nueva edición del certamen.

El show con la participación de Portugal en la competencia hace que todo apunte hacia Cristiano Ronaldo, ya que a sus 41 años es el máximo goleador de la historia del fútbol internacional afronta lo que podría ser la última Copa del Mundo de su carrera, pero aún así se muestra tranquilo e incluso intimidante tras un tajante mensaje a sus adversarios.

Cristiano Ronaldo fue claro con los objetivos para el Mundial

El combinado dirigido por Roberto Martínez debutará en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán, en un encuentro correspondiente al Grupo K. Aunque Portugal parte como favorito sobre el papel, la expectativa se centra principalmente en el impacto que pueda tener Cristiano Ronaldo.

El capitán portugués justamente antes de este importante duelo en el que será su sexto Mundial, se mostró motivado por la que sería su última oportunidad y aseguró que el grupo llega con la ambición de competir por objetivos importantes, en donde claramente está levantar el trofeo.

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El delantero insistió en que Portugal cuenta con una plantilla capaz de enfrentarse a cualquier rival y recordó que la experiencia acumulada en los últimos años puede ser determinante en momentos decisivos. Además, también mantuvo los "pies sobre la tierra" y planteó primero que quiere ir poco a poco, comenzando con quedar primeros del grupo.

"Abordamos esta competición con mucha esperanza. La preparación ha sido muy buena, cansada, porque hemos trabajado duro. Soy muy positivo, creo que las cosas van a ir bien y que haremos un buen torneo. Esta es una muy buena generación (...) que va a dar muchas alegrías a los portugueses. Lo más importante es empezar bien, con el primer partido, y encadenar con el segundo y el tercero... terminar primeros de grupo y, a partir de ahí, avanzar partido a partido".

¿Cuándo será el debut de Cristiano Ronaldo contra Uzbekistán?

El partido entre Portugal y Uzbekistán está programado para el martes 23 de junio de 2026 en el Houston Stadium (NRG Stadium), correspondiente a la segunda jornada del Grupo K.

Fixture de Portugal en el Mundial