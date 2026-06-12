La Selección Colombia de Mayores reveló detalles antes de su debut en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como es bien sabido, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El combinado tricolor, a través de la plataforma oficial de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), hizo referencia a su primer entrenamiento en la ciudad de Guadalajara, en la sede de Atlas.

Colombia prepara su debut

En la primera parte del entrenamiento, el equipo tuvo un acercamiento con los aficionados colombianos. El momento fue bastante especial, pues recarga a las partes de cara al inicio del certamen.



“La Selección Colombia Masculina de Mayores, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, completó su primera jornada de entrenamiento en Guadalajara, México. El plantel inauguró sus actividades en territorio mexicano con una sesión matutina que integró la preparación deportiva con un acercamiento hacia los aficionados y diversos grupos de interés social”, señaló la FCF.

El primer entrenamiento en Guadalajara

“La jornada comenzó a las 10:00 a. m. con la apertura de puertas para que niños y adultos de la comunidad local asistieran al complejo deportivo, donde observaron el entrenamiento y compartieron de cerca con los futbolistas”, añadió.



Luego, los jugadores de la Selección Colombia realizaron trabajos de cohesión de grupo. La tricolor vuelve a una Copa del Mundo de la FIFA tras perderse el certamen de Qatar 2022.

Lea también Uzbekistán prende alarmas vs Colombia: jugador recayó en lesión a seis días del debut

La tricolor debuta la próxima semana

“En el plano deportivo, las actividades en el terreno de juego iniciaron con los ejercicios de calentamiento de rutina, complementados con dinámicas de cohesión de grupo. Posteriormente, el cuerpo técnico dividió el plantel en dos frentes de trabajo especializados: un segmento se enfocó en los movimientos de la fase defensiva, mientras que el otro ejecutó ejercicios de definición”, sentenció la FCF.



La Selección Colombia debutará el día miércoles 17 de junio ante su similar de Uzbekistán. El cotejo corresponderá a la primera jornada del grupo K. El duelo comenzará a las 9:00 p. m., hora cafetera.













