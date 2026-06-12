Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Selección Colombia

Selección Colombia reveló detalles antes de su debut en el Mundial 2026

La tricolor ultima detalles para su primer juego en el certamen orbital.
Carlos Cañas
Selección Colombia.
Selección Colombia. // AFP

La Selección Colombia de Mayores reveló detalles antes de su debut en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como es bien sabido, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

El combinado tricolor, a través de la plataforma oficial de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), hizo referencia a su primer entrenamiento en la ciudad de Guadalajara, en la sede de Atlas.

“Hoy me siento un poco más colombiano”: el emotivo mensaje de Néstor Lorenzo

Lea también

“Hoy me siento un poco más colombiano”: el emotivo mensaje de Néstor Lorenzo

Colombia prepara su debut

En la primera parte del entrenamiento, el equipo tuvo un acercamiento con los aficionados colombianos. El momento fue bastante especial, pues recarga a las partes de cara al inicio del certamen.

La Selección Colombia Masculina de Mayores, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, completó su primera jornada de entrenamiento en Guadalajara, México. El plantel inauguró sus actividades en territorio mexicano con una sesión matutina que integró la preparación deportiva con un acercamiento hacia los aficionados y diversos grupos de interés social”, señaló la FCF.

Falcao reveló problema en la Selección Colombia:

Lea también

Falcao reveló problema en la Selección Colombia: "El primer partido..."

El primer entrenamiento en Guadalajara

La jornada comenzó a las 10:00 a. m. con la apertura de puertas para que niños y adultos de la comunidad local asistieran al complejo deportivo, donde observaron el entrenamiento y compartieron de cerca con los futbolistas”, añadió.

Luego, los jugadores de la Selección Colombia realizaron trabajos de cohesión de grupo. La tricolor vuelve a una Copa del Mundo de la FIFA tras perderse el certamen de Qatar 2022.

Uzbekistán prende alarmas vs Colombia: jugador recayó en lesión a seis días del debut

Lea también

Uzbekistán prende alarmas vs Colombia: jugador recayó en lesión a seis días del debut

La tricolor debuta la próxima semana

En el plano deportivo, las actividades en el terreno de juego iniciaron con los ejercicios de calentamiento de rutina, complementados con dinámicas de cohesión de grupo. Posteriormente, el cuerpo técnico dividió el plantel en dos frentes de trabajo especializados: un segmento se enfocó en los movimientos de la fase defensiva, mientras que el otro ejecutó ejercicios de definición”, sentenció la FCF.

La Selección Colombia debutará el día miércoles 17 de junio ante su similar de Uzbekistán. El cotejo corresponderá a la primera jornada del grupo K. El duelo comenzará a las 9:00 p. m., hora cafetera.





En esta nota

Selección Colombia Colombia Mundial 2026 FIFA Copa Mundial de la FIFA