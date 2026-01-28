¿Cuándo es el sorteo de playoffs a octavos de final de Champions?

Con rotundo éxito se despide la fase de la "liguilla" de la Champions League 2025/26, en donde hasta la última jornada se vivieron grandes momentos, victorias inesperadas y lluvias de goles que dejaron definidos a los ocho mejores equipos clasificados de manera directa a los octavos de final.

Sin embargo, para que empiece la siguiente instancia de la competencia se tendrá que llevar a cabo un sorteo para definir los cruces de los playoff con los 16 equipos restantes que quedaron ubicados en la fase clasificatoria, es decir de la casilla 9 hasta la 24.

Definida la fecha del sorteo de los playoff de la Champions League

El nuevo formato de la competencia cuenta con la primera fase cuenta con 36 equipos que juegan una "liguilla" única que consta de ocho jornadas en la que se debe sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Al finalizar este tramo, los ocho mejores clubes avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los equipos clasificados entre la 9.ª y la 24.ª posición disputan una eliminatoria de playoff a ida y vuelta para definir a los últimos ocho clasificados para la siguiente ronda.

Los equipos que forman parte de esta instancia intermedia tendrán que esperar a que se lleve a cabo el sorteo de los playoff de la Champions League 2025/26 se ha programado para el viernes 30 de enero. Esta ceremonia es clave porque determina los emparejamientos de la fase de eliminación directa que precede a los octavos de final de la competición, después de la fase de liga.

El sorteo de los playoff tendrá lugar en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza, sede habitual de los eventos oficiales de la UEFA. La ceremonia comenzará a las 12:00 hora peninsular española (CET), lo que equivale a 06:00 en Colombia y otros países de América Latina como Perú, Panamá y Ecuador.

El sorteo es transmitido en vivo por la propia UEFA a través de su página web oficial y en diversas plataformas deportivas de televisión y streaming, permitiendo así que la audiencia global pueda seguir cada detalle del procedimiento y los posibles cruces.

¿Cuándo se jugarán los playoff de la Champions League?

Una vez se lleve a cabo el sorteo del 30 de enero, los partidos de playoff se disputarán en dos fechas: la ida se jugará los 17 y 18 de febrero de 2026, mientras que la vuelta se celebrará los 24 y 25 de febrero de 2026. Los equipos que resulten vencedores en estas eliminatorias avanzarán a los octavos de final, cuyo sorteo se realizará más adelante, el 27 de febrero de 2026.