Arquero de Benfica humilló a Real Madrid: golazo y clasificación

La primera fase de la Champions League se despidió por todo lo alto con una serie de grandes partidos que terminaron definiendo a los clasificados directos a los octavos de final de la competencia y aquellos que seguirán soñando con el trofeo, pero que tendrán que disputar la fase clasificatoria de los play-off.

Benfica fue justamente uno de los protagonistas de esta importante jornada de la competencia, ya que llegaba con mínimas posibilidades de clasificar, pero lo alcanzó tras una sufrida victoria ante Real Madrid, en donde fue el guardameta, Anatoli Trubin, el 'héroe' de la noche al anotar el 4-2 sobre el 90+7.

Así fue el gol de Anatoli Trubin sobre Real Madrid

A pesar de ir ganando 3-2, el Benfica necesitaba un gol más para asegurar su lugar en los playoffs, ya que el objetivo era superar a otros equipos empatados en puntos mediante la diferencia de goles. Con el tiempo reglamentario agotándose y el Real Madrid presionando para buscar el empate, el partido parecía destinado a terminar con un resultado incierto para los anfitriones.

En el minuto 98, durante una jugada de balón parado, el portero Anatoliy Trubin se sumó al ataque. Desafiando todas las convenciones futbolísticas y con la tensión al máximo, Trubin conectó un cabezazo perfecto a centro de Fredrik Aursnes, enviando el balón al fondo de la red y sellando el 4-2 para el Benfica.

Este gol no solo selló la victoria, sino que aseguró la clasificación de los portugueses a la siguiente fase, pero mejor que la propia anotación fue la propia celebración en donde se juntaron compañeros, cuerpo técnico con euforia desbordada de Mourinho y aficionados estallaron en júbilo ante una acción que desafía toda lógica táctica.

¿Cuándo será el sorteo de los play-off de la Champions League?

El sorteo de los playoff de la UEFA Champions League 2025–26 se ha programado para el viernes 30 de enero de 2026, marcando uno de los eventos más esperados de la temporada europea. Esta ceremonia es clave porque determina los emparejamientos de la fase de eliminación directa que precede a los octavos de final de la competición, después de la fase de liga.