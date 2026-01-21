Liga Femenina 2026: confirmada la fecha de inicio

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, dio a conocer en las últimas horas que ya está lista la fecha de inicio de la Liga Betplay Femenina y cuánto cuesta realizar la misma durante esta nueva edición de 2026.

En una reciente entrevista, el dirigente de Dimayor confirmó que el próximo 14 de febrero iniciará el torneo y se plantea que termine sobre septiembre, pues para octubre ya deben estar los dos equipos que irán directamente a la Copa Libertadores. Esos dos clubes serán los finalistas de la Liga.

Es importante tener en cuenta que hasta el momento se desconoce la cantidad de equipos que participarán en esta nueva edición, pero se presume que sean entre 16 y 18, teniendo en cuenta los que participaron durante el 2025.

¿Cuánto le cuesta a la Dimayor la realización de la Liga Betplay Femenina?

Según Zuluaga, la Dimayor invierte cerca de 42 mil millones de pesos en la realización de la Liga Betplay Femenina, esto con todas las necesidades de los clubes y las mismas jugadoras.

Otras noticias: Ojalá James dé su versión sobre el fichaje a Junior







