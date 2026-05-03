¿Cuántos Mundiales ha jugado Colombia?

La historia de la selección de Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA ha estado marcada por momentos de gloria, ausencias prolongadas y un crecimiento sostenido en el escenario internacional.

Colombia ha participado en seis ediciones de la Copa del Mundo a lo largo de su historia. Su debut se produjo en Chile 1962, un torneo recordado por el histórico empate 4-4 frente a la Unión Soviética, en el que Marcos Coll anotó el único gol olímpico en la historia de los mundiales.

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Los Mundiales de Colombia

Tras esa primera aparición, el equipo nacional atravesó una larga ausencia de casi tres décadas, regresando recién en Italia 1990. A partir de allí, Colombia vivió una etapa de mayor protagonismo, clasificando también a Estados Unidos 1994 y Francia 1998, aunque sin lograr superar la fase de grupos en esos torneos.

El renacer más importante llegó en el siglo XXI. Luego de no clasificar a Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, Colombia volvió con fuerza en Brasil 2014, donde alcanzó su mejor actuación histórica al llegar a los cuartos de final, de la mano de jugadores como James Rodríguez, quien fue el goleador del torneo. Su participación más reciente fue en Rusia 2018, donde llegó hasta los octavos de final.

En resumen, las participaciones de Colombia en mundiales han sido:

* Chile 1962

* Italia 1990

* Estados Unidos 1994

* Francia 1998

* Brasil 2014

* Rusia 2018

A pesar de no haber conquistado el título, la Selección Colombia ha dejado huella en varias ediciones y continúa siendo un equipo competitivo en el fútbol mundial, con la expectativa de seguir sumando participaciones y aspirar a instancias más altas en futuras Copas del Mundo.