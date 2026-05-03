VIDEO - Mala suerte para Jefferson Lerma por insólito autogol

Mala suerte tuvo este domingo 3 de mayo el mediocampista colombiano Jefferson Lerma al anotar un autogol en el partido entre su equipo Crystal Palace contra Bournemouth por la fecha 35 de la Premier League.

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Así fue el autogol de Jefferson Lerma

En el minuto 10, Bournemouth se lanzó al ataque en contra del pórtico de Crystal Palace. En un tiro de esquina, Evanilson, delantero de los locales, ganó el saltó e impactó el esférico con un cabezazo que tomó dirección del segundo palo.

La pelota se dirigió hacia el colombiano Jefferson Lerma, que en un intento por despejar el balón, terminó metiéndolo en su propio arco.

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El colombiano contó con mala suerte, ya que el pique previo del esférico lo desubicó y no le permitió rechazar con comodidad.

Crystal Palace y la lucha por evitar el descenso

Crystal Palace afronta la recta final de la temporada de la Premier League con el objetivo de evitar los puestos de descenso.

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Con la derrota, el equipo de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se ubica en la casilla 15 con 43 puntos.

A falta de cinco jornadas, Tottenham estaría perdiendo la categoría al ubicarse 18 con 24 unidades.