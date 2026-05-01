¿Cuántos Mundiales tiene Alemania?

La historia de Selección de Alemania en la Copa Mundial de la FIFA es una de las más exitosas y consistentes del fútbol internacional. A lo largo de los años, el combinado alemán se ha consolidado como una potencia, tanto por su número de títulos como por su regularidad en las fases finales.

Alemania ha ganado cuatro Copas del Mundo, ubicándose entre las selecciones más laureadas de la historia. Sus títulos se distribuyen en distintas épocas, lo que refleja la capacidad del país para mantenerse competitivo a lo largo del tiempo.

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Historia pura en el Mundial para Alemania

El primer campeonato llegó en 1954, en el recordado “Milagro de Berna”, cuando Alemania Federal sorprendió a Hungría en la final. Luego, la selección volvió a coronarse en 1974 como anfitriona, con figuras emblemáticas como Franz Beckenbauer.

El tercer título llegó en Italia 1990, en una final muy disputada frente a Argentina, consolidando una generación destacada del fútbol alemán. Finalmente, el cuarto campeonato se consiguió en Brasil 2014, cuando Alemania venció a Argentina en tiempo extra con un gol decisivo de Mario Götze.

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En resumen, los títulos mundiales de Alemania son:

* Suiza 1954

* Alemania 1974

* Italia 1990

* Brasil 2014

Más allá de sus campeonatos, Alemania también se destaca por haber disputado múltiples finales y semifinales, lo que la convierte en una de las selecciones más regulares en la historia de los mundiales. Su legado combina disciplina, talento y una fuerte tradición futbolística que la mantiene siempre como candidata en cada torneo.