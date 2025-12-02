EN VIVO: Cúcuta recibe a Real Cundinamarca por el ascenso

Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca se juegan este martes 2 de diciembre, a las 3:45 p. m. en el estadio General Santander, el título del Torneo Betplay 2025-II. La serie llega abierta tras el 1-0 de la ida en Techo.

El equipo cundinamarqués tiene la ventaja más clara: si gana o empata será campeón, respaldado en la solidez defensiva y en el gran momento del arquero Kevin Cataño, figura en el primer duelo. Incluso podría coronarse sin anotar, siempre y cuando evite la derrota.

Cúcuta, por su parte, necesita al menos un triunfo por un gol para forzar penaltis, instancia en la que el ascenso y el título se definirían en una tanda infartante. Si el motilón gana por dos o más, será campeón directo, apoyado en el impulso de su gente y en un General Santander que promete un ambiente imponente.

El desenlace también define el futuro de ambos: si Real Cundinamarca es campeón deberá ir a repechaje ante Patriotas, mientras que si Cúcuta levanta el trofeo ascenderá de inmediato a la Liga Betplay 2026. Con dos caminos totalmente distintos, la final promete un cierre vibrante y cargado de tensión.

Cúcuta vs Real Cundinamarca: cómo VER EN VIVO HOY martes 2 de diciembre

El partido Cúcuta vs Real Cundinamarca por la final de vuelta del Torneo Betplay se disputará este martes 2 de diciembre a partir de las 15:45 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports +, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:45

Bolivia y Venezuela: 16:45

Estados Unidos: 14:45 (D.C. y Florida) - 15:45 (Chicago) - 12:45 (Los Ángeles)

México: 14:45

España: 22:45