EN VIVO: Cúcuta recibe a Real Cundinamarca por el ascenso

Siga las emociones del partido de vuelta de la final del torneo de ascenso en Colombia.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Cúcuta vs Real Cundinamarca EN VIVO
Cúcuta vs Real Cundinamarca EN VIVO // Dimayor

Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca se juegan este martes 2 de diciembre, a las 3:45 p. m. en el estadio General Santander, el título del Torneo Betplay 2025-II. La serie llega abierta tras el 1-0 de la ida en Techo.

El equipo cundinamarqués tiene la ventaja más clara: si gana o empata será campeón, respaldado en la solidez defensiva y en el gran momento del arquero Kevin Cataño, figura en el primer duelo. Incluso podría coronarse sin anotar, siempre y cuando evite la derrota.

Cúcuta, por su parte, necesita al menos un triunfo por un gol para forzar penaltis, instancia en la que el ascenso y el título se definirían en una tanda infartante. Si el motilón gana por dos o más, será campeón directo, apoyado en el impulso de su gente y en un General Santander que promete un ambiente imponente.

El desenlace también define el futuro de ambos: si Real Cundinamarca es campeón deberá ir a repechaje ante Patriotas, mientras que si Cúcuta levanta el trofeo ascenderá de inmediato a la Liga Betplay 2026. Con dos caminos totalmente distintos, la final promete un cierre vibrante y cargado de tensión.

Cúcuta vs Real Cundinamarca: cómo VER EN VIVO HOY martes 2 de diciembre

El partido Cúcuta vs Real Cundinamarca por la final de vuelta del Torneo Betplay se disputará este martes 2 de diciembre a partir de las 15:45 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports +, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:45

Bolivia y Venezuela: 16:45

Estados Unidos: 14:45 (D.C. y Florida) - 15:45 (Chicago) - 12:45 (Los Ángeles)

México: 14:45

España: 22:45

