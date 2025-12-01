Santa Fe podría fichar a un defensa recién salido de Atlético Nacional

Independiente Santa Fe ya comenzó a moverse en el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada y una de las prioridades del club es contratar un lateral derecho, una zona en la que el plantel necesita mayor competencia. La dirigencia y el cuerpo técnico entrante (Pablo Repetto) han estado evaluando distintos perfiles durante las últimas semanas.

Según Mariano Olsen, uno de los nombres que más interesa en el entorno de Santa Fe es el de Joan Castro, jugador que termina su vínculo con Atlético Nacional este 31 de diciembre y no renovará su préstamo.

Castro, de 28 años, deberá regresar a Internacional de Bogotá, el club dueño de sus derechos deportivos. En principio, la institución bogotana tenía previsto retenerlo para 2026, pero la aparición de Santa Fe en el panorama podría cambiar los planes.

Trayectoria de Joan Castro, posible refuerzo de Santa Fe

El lateral vallecaucano ha tenido un recorrido importante en el fútbol colombiano. Nacido en Palmira, pasó por Uniautónoma, La Equidad -actual Internacional de Bogotá-, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional.

Para Santa Fe, Castro encaja en el perfil buscado: un jugador con experiencia en liga, capacidad física para el ida y vuelta y versatilidad para adaptarse a distintos sistemas defensivos, algo clave para el equipo que afrontará Copa Libertadores.

Los candidatos a lateral derecho que maneja Santa Fe

No obstante, el club rojiblanco no se limita a una sola opción. Además de Castro, la dirigencia ha estudiado dos alternativas más para reforzar la banda derecha: Yilson Rosales, lateral de Alianza FC, y Mateo Puerta, quien se desempeña en Águilas Doradas.

Ambos jugadores han sido seguidos desde hace varios meses por el departamento de análisis, aunque su llegada dependerá tanto del aval del nuevo cuerpo técnico como de las condiciones económicas de sus clubes.

Santa Fe espera cerrar pronto la contratación del lateral derecho ideal para su proyecto 2026, una temporada en la que deberá competir en Liga Betplay, Superliga Betplay, Copa Betplay y la fase de grupos de la Copa Libertadores.