Cúcuta vs. Real Cundinamarca: técnicos confesaron impensada estrategia para la final

Cada vez falta menos tiempo para saber el desenlace del segundo torneo del año en la Segunda División del fútbol colombiano, pues este martes 2 de diciembre se llevará a cabo la final de vuelta del Torneo BetPlay entre Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca.

La serie la va ganando el equipo ‘Cundi’ por 1-0 tras el partido disputado en el Estadio Metropolitano de Techo, contienda que dará por finalizada en el Estadio General Santander, donde el conjunto ‘motilón’ podría con un triunfo no solo ganar el título, sino ascender directamente a la Liga BetPlay, pues con los tres puntos superaría a Patriotas en la Tabla de la Reclasificación y no habría necesidad de jugar la Gran Final.

Los técnicos explicaron inesperadas estrategias para el partido

El entrenador del Cúcuta Deportivo, Nélson Flórez, habló en rueda de prensa previo a la final y dejó claro que el plan del partido estará dispuesto dependiendo lo que el rival ofrezca, asegurando que tienen en mente varias estrategias para contrarrestar lo que Real Cundinamarca proponga.

“El plan de partido, hay que esperar a mañana, no hay secretos, pero esperaremos a ver que nos podemos encontrar, con base en eso nosotros tenemos varias estrategias para contrarrestar lo que ellos tengan para proponer”, dijo el DT.

“Sabemos de las fortalezas del rival, peor también sabemos de sus debilidades, tienen muy buenas individualidades y tienen claro el rol de sus transiciones, no vivimos del pasado y el presente nos dice que tenemos el segundo tiempo de una final, estamos convencidos, todo el esfuerzo de los cuadrangulares se verá reflejado mañana”, dijo Flórez.

Real Cundinamarca sabe que el 1-0 no es garantía

Por su parte, el estratega Juan David Niño que dirige al Real Cundinamarca, confesó que sus jugadores están listos para ser agresivos y no guardarse en propia cancha, asegurando que irán por goles para asegurar su triunfo en la serie.

“Nuestra modelo es ser agresivos, ordenados, entender los momentos del juego, este grupo ha acumulado unas experiencias importantes que nos ayudan a afrontar este partido, esperamos estar a la altura para el partido de mañana”, dijo el DT.

“Tenemos que salir a buscar el partido, a proponer, si salimos a empatar será un gran error, tenemos una ventaja, pero sabemos que puede que no sea suficiente, la idea es pisar el área rival, ser agresivos”, añadió el DT.