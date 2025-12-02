Frank Fabra recibió sondeo de un 'grande' de la Liga BetPlay: ¿se viene fichaje?

El mercado de fichajes en el fútbol colombiano ya lleva un tiempo abierto y los equipos analizan posibles incorporaciones pensando en lo que será el 2026, donde jugadores que terminan contrato con sus respectivos clubes pueden cambiar de colores y defender otras camisetas.

Pues bien, en las últimas horas ha trascendido el nombre de Frank Fabra, recordado jugador de Boca Juniors y que tuvo paso por la Selección Colombia de mayores, quien acaba su vínculo con el equipo Xeneize en este diciembre y se prevé que no haya renovación.

Lea también: Millonarios "fichará a Mateo García"; revelan detalles del contrato que firmará

En otras noticias: Millonarios se mueve en el mercado de fichajes

Grande de la Liga BetPlay sondeo a Frank Fabra

De acuerdo con información del periodista Alexis Rodríguez, el lateral izquierdo de 34 años ha recibido un sondeo por parte de Millonarios, equipo azul de la capital del país que está buscando reforzar esa posición y que al parecer va analizando posibles nombres que puedan llegar en este mercado de fichajes.

La fuente deja claro que no hay ninguna oferta formal ni negociación en curso, solo sondeo por el futbolista de Boca Juniors; de igual manera, Millonarios tiene en su radar al lateral de Fortaleza Sebastián Valencia, antioqueño de 29 años que pertenece a Leones FC, pero que está cedido en los ‘Amix’ hasta junio de 2026.

Polémico nombre en el radar de Millonarios

Fabra solo ha podido disputar 4 partidos en todo este 2025 vistiendo la camiseta del cuadro Xeneize, una estadística muy baja para un futbolista profesional que según reportes nunca volvió a tener un ritmo altamente competitivo para pelear un puesto en Boca Juniors.

Ante el posible interés de Millonarios por saber las condiciones de Fabra, los hinchas azules no han visto con buenos ojos esta intención, pues consideran que el presente del lateral no es bueno y no le daría un salto de calidad al equipo, más aún sabiendo que llega sin ritmo futbolístico y que se desconoce su actual nivel.