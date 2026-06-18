VIDEO - Daniel Muñoz marca golazo para Colombia en el debut del Mundial

La fiesta mundialista comenzó de la mejor manera para la Selección Colombia y los principales protagonistas fueron Luis Díaz, quien se vistió de asistente, y Daniel Muñoz, quien encajonó el balón con la red con una extraordinaria definición.

Colombia vuelve a hacer historia en la Copa Mundial tras ocho años de ausencia y lo hace de la mejor manera gracias al defensor del Crystal Palace, quien no perdonó y puso a celebrar a más de 50 millones de colombianos.

VIDEO - Daniel Muñoz marcó el primer gol de Colombia en el Mundial

La Selección Colombia inició un nuevo camino mundialista y lo hace de la mejor manera, con una plantilla llena de estrellas en donde destacan nombres como el de James Rodríguez, Luis Díaz y el propio Daniel Muñoz.

El defensor del Crystal Palace vuelve a robarse todas las miradas con la Selección Colombia tras marcar un auténtico golazo, el primero de la 'tricolor' en la edición 2026 de la Copa Mundial.

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El panorama se empezaba a complicar para el equipo comandado por Néstor Lorenzo, el cual había fallado varias opciones de gol, incluyendo un palazo de Luis Díaz.

Sin embargo, fue hasta el minuto 40 del compromiso cuando finalmente se rompió el cero en el marcador gracias a un magistral pase de Luis Díaz a Daniel Muñoz, quien no le tuvo miedo a tirarse en busca de la pelota para marcar el 1-0.

Último gol de Daniel Muñoz con la Selección Colombia

Antes de esa anotación, sus goles más recientes con Colombia habían sido durante la Copa América 2024. Muñoz marcó contra Paraguay en la victoria 2-1 del debut cafetero y posteriormente volvió a anotar frente a Brasil en el empate 1-1 de la fase de grupos. También había convertido su primer gol internacional en un amistoso ante España el 22 de marzo de 2024.

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Próximo partido de Colombia en el Mundial

El próximo partido de la Selección Colombia en el Mundial de 2026 será frente a la República Democrática del Congo, en un compromiso correspondiente a la segunda fecha del Grupo K. El encuentro se disputará el 23 de junio en el Estadio Guadalajara de México y está programado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia).