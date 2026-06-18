[Video] Primera tarjeta amarilla para la Selección Colombia en el Mundial

La Selección Colombia ya tuvo su primera amonestación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El hecho ocurrió durante los primeros minutos del compromiso frente a Uzbekistán por la primera fecha del grupo K.

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Corrían apenas siete minutos de juego en el Estadio CDMX cuando el lateral izquierdo Johan Mojica tuvo que cortar un avance prometedor del conjunto asiático.

La infracción fue sancionada de inmediato por el árbitro central, quien no dudó en mostrarle la tarjeta amarilla al futbolista vallecaucano.

Video de la amarilla a Johan Mojica

De esta manera, Mojica se convirtió en el primer jugador colombiano amonestado en la presente edición de la Copa del Mundo.

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La acción evidenció la intensidad con la que comenzó el encuentro, en el que Uzbekistán intentó aprovechar los espacios para acercarse al área defendida por Colombia.

En cuanto al desarrollo del partido, la tricolor no ha logrado encontrar demasiadas asociaciones en ataque durante los primeros minutos.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo han tenido dificultades para generar conexiones en el último tercio de la cancha y el peligro sobre el arco uzbeko ha sido escaso hasta ahora.

Portugal y Congo empataron por la primera fecha

Cabe recordar que este encuentro corresponde al cierre de la primera fecha del grupo K, zona que más temprano registró el empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo, un resultado que dejó abierta la lucha por los puestos de clasificación.