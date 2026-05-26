Daniel Muñoz y Jefferson Lerma van por la gloria europea con Crystal Palace

Crystal Palace FC buscará este miércoles escribir una de las páginas más importantes de su historia cuando dispute la final de la UEFA Conference League frente al Rayo Vallecano en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania. El compromiso se jugará desde las 2:00 de la tarde y tendrá un marcado protagonismo colombiano con la presencia de Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma.

Antes de integrarse a la concentración de la Selección Colombia para el Mundial de Norteamérica 2026, ambos jugadores intentarán cerrar la temporada con un título continental que sería histórico para el conjunto londinense. El club inglés atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente bajo la dirección técnica del austríaco Oliver Glasner, quien confirmó que dejará el equipo al final de la campaña.

“Poner fin a este viaje de más de dos años con otro trofeo, con el primer título europeo de la historia del Crystal Palace, sería increíble”, aseguró Glasner en la previa de la final.

Muñoz y Lerma lideran la ilusión del Crystal Palace en la final de la Conference League

El técnico austríaco fue clave en la transformación deportiva del club. Bajo su conducción, Crystal Palace conquistó la FA Cup y la Community Shield, además de clasificar inicialmente a la Europa League. Sin embargo, debido a las normas de multipropiedad de la UEFA relacionadas con el Olympique de Lyon, terminó recalando en la Conference League, torneo en el que ahora sueña con coronarse campeón.

El equipo inglés llega respaldado por una campaña ofensiva contundente. Con 25 goles, Crystal Palace es el conjunto más anotador del certamen y tiene en el senegalés Ismaila Sarr a uno de sus hombres más determinantes.

Del otro lado estará un Rayo Vallecano que también busca hacer historia. El club madrileño disputará la final europea más importante de sus 102 años de existencia y pretende coronar una temporada memorable, en la que aseguró nuevamente su permanencia en la élite del fútbol español.

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Pese a la diferencia económica entre ambas plantillas, el atacante español Yeremy Pino evitó asumir favoritismos para el cuadro inglés. “Se habla mucho del presupuesto o del valor de las plantillas, pero luego juegan once contra once y hay que poner los huevos en el campo”, afirmó.

Con Muñoz y Lerma como piezas fundamentales, Crystal Palace intentará conquistar el primer trofeo europeo de su historia y confirmar el crecimiento que ha tenido en las últimas temporadas.