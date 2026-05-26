Juan Fernando Quintero definió su futuro: el club que lo espera tras el Mundial 2026

El futuro de Juan Fernando Quintero vuelve a estar en el centro de la conversación en Argentina y Colombia. Luego de semanas marcadas por la pérdida de protagonismo en River Plate, nuevas versiones apuntan a que el mediocampista antioqueño tendría decidido cerrar su segundo ciclo en el club tras el Mundial de 2026 y continuar su carrera en la MLS.

El ambiente alrededor de Juanfer se tensó tras la final perdida ante Belgrano de Córdoba, partido en el que apenas disputó unos minutos. El técnico Eduardo Coudet decidió enviarlo al campo al minuto 88, cuando River ya afrontaba un momento crítico del compromiso. La decisión no habría caído bien en el entorno del jugador, que venía acumulando molestias por la falta de continuidad.

River Plate vs Bllooming sería el último partido de Quintero

Según el diario Olé, la relación entre el futbolista y el entrenador ya presentaba desgaste desde semanas atrás. El colombiano pasó de ser una pieza importante durante el ciclo de Marcelo Gallardo a convertirse en una alternativa desde el banco. Con Coudet, Quintero no logró consolidarse como titular y únicamente sumó 448 minutos en 13 partidos del torneo local.

Incluso, el medio argentino señaló que el futbolista sintió molestias físicas durante la entrada en calor de la final, aunque igualmente decidió ponerse a disposición del cuerpo técnico. El partido de este miércoles por la Copa Sudamericana apodría ser la despedida del mediocampista colombiano.

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Mientras tanto, también apareció el interés de Racing Club, equipo en el que Juanfer dejó una huella importante. Sin embargo, desde Argentina aseguran que la MLS sería el destino más firme en el horizonte del colombiano, que a sus 33 años podría estar preparando un nuevo capítulo internacional tras la Copa del Mundo con la Selección Colombia.

La información tomó fuerza luego de que en el programa "La FM Más Fútbol2, el narrador Eduardo Luis asegurara, citando al periodista argentino Sebastián Srur, que el volante jugaría posteriormente en el Portland de la liga estadounidense. Aunque todavía no existe anuncio oficial, la posibilidad de un cambio de rumbo parece cada vez más cercana para el creativo colombiano.