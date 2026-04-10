Tras el empate 1-1 de Independiente Santa Fe frente a Peñarol en el estadio El Campín, por la primera fecha de la Copa Libertadores, uno de los referentes del equipo, Daniel Torres, entregó su balance del compromiso y proyectó lo que será el próximo reto: el clásico capitalino ante Millonarios.

Santa Fe no encontró solidez defensiva desde la salida de Daniel Torres: el referente respondió en zona mixta

El mediocampista no ocultó la sensación de frustración por el resultado, especialmente por la manera en la que se escaparon los tres puntos. “Doloroso para nosotros el ver que habíamos podido sumar de a tres. Pero bueno, creo que siempre intentamos quedarnos con lo positivo y es que sumamos”, señaló. Sin embargo, dejó claro que el empate dejó un sabor amargo: “Nos duele la forma en que nos empatan, porque hay partidos en los que sientes que fueron superiores y no puedes hacer otra cosa más que sacar ese punto, pero creo que no fue así hoy”.

Torres también explicó las razones de su salida en el compromiso, justo cuando el equipo parecía tener el control. El cambio, según explicó, respondió a una decisión táctica condicionada por la tarjeta amarilla que había recibido.

“Sí, la amarilla, sobre todo que teníamos el partido a favor, controlado hasta ese momento. Las dos ventanas quedaron ocupadas en el primer tiempo y eso nos dejaba solamente con una. Entonces se aprovechaba en el entretiempo, que no se utilizan ventanas, para jugar a favor en ese tema de los cambios”, detalló.

Daniel Torres calienta el clásico: el mensaje de Santa Fe antes de enfrentar a Millonarios

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Pensando en lo que viene, el experimentado volante se mostró enfocado en pasar la página rápidamente y concentrarse en el clásico ante Millonarios, un duelo que siempre exige el máximo.

“Bien, bien. Nosotros intentamos aislar las emociones en este momento que obviamente no serían las mejores. Pero es algo bueno de Santa Fe, que intenta jugar el partido que tiene por delante, siempre enfocarse en ello. Hoy en día tenemos a Millonarios y vamos a intentar venir y ganarlo”, afirmó.