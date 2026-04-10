Tabla de posiciones general de Copa Sudamericana tras la primera fecha

América de Cali no pudo aprovechar su experiencia internacional aunque rescató este jueves un empate 1-1 en su visita al ecuatoriano Macará, en Ambato, por la primera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana.

El América de Cali disfrutó del aliento de unos 2.500 aficionados que lo acompañaron en el estadio Bellavista, de Ambato

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El Macará, en su tercera participación en la Copa Sudamericana, se adelantó con un autogol del colombiano José Escobar, al minuto 13, mientras que el ecuatoriano Daniel Valencia igualó para América en el minuto 25.

El club escarlata sufrió las lesiones del venezolano Machis y de Mateo Castillo, entre los 64 y 70 minutos, y fueron reemplazados por Jhon Murillo y Luis Mina, lo que aplacó el ritmo de juego del equipo colombiano.

En la recta final del partido los equipos incrementaron el ritmo de juego en procura del triunfo, pero carecieron de precisión en los remates y de una buena entrega del balón para romper los sistemas defensivos.

Por la segunda fecha del Grupo A, América recibirá el próximo miércoles al peruano Alianza Atlético y el Macará visitará el jueves al argentino Tigre.

El encuentro se mantuvo abierto durante la mayor parte del partido: Millonarios cayó como visitante

El chileno O'Higgins de Rancagua venció este martes por 2-0 al colombiano Millonarios con goles de Ariel Castillo y Francisco Agustín González en la primera fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026.

Tan solo 11 minutos después del comienzo del encuentro el ariete paraguayo Arnaldo Castillo abrió el marcador para los locales con un potente golpe de cabeza al segundo palo tras un centro bombeado al corazón de área, dejando sin opciones al guardameta Diego Novoa.

Pese a los reclamos del conjunto visitante por un supuesto agarrón por parte del autor del gol al defensor colombiano Andrés Llinás, el juez del partido validó la jugada tras un chequeo en el VAR y oficializó el tanto para O'Higgins en el estadio El Teniente, de Rancagua.

El segundo tanto llegó a los 83 minutos tras un contraataque comandado por el delantero Bastián Yáñez, que llegó a la línea de fondo de la banda izquierda, donde sacó un centro que encontró al atacante argentino Francisco Agustín González solitario para sellar el resultado.

En la segunda jornada, O'Higgins viajará a Brasil para enfrentar al Sao Paulo en el Estadio Cícero Pompeu de Toledo, el próximo martes 14 de abril, en tanto que Millonarios recibirá en El Campín de Bogotá al conjunto uruguayo Boston River el miércoles 15.