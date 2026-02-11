DC United vs Minnesota United EN VIVO HOY miércoles 11 de febrero - ¿Juega James?

DC United y Minnesota United se enfrentarán este miércoles 11 de febrero en un partido amistoso que servirá como parte de la preparación de ambos equipos de cara al inicio de la temporada 2026 de la MLS.

El compromiso, programado en territorio estadounidense, será una oportunidad clave para que los entrenadores ajusten detalles tácticos y evalúen el rendimiento de sus plantillas antes del debut oficial en liga.

El conjunto de Washington buscará aprovechar este tipo de encuentros para consolidar su idea de juego y darle rodaje a sus principales figuras.

Por su parte, Minnesota United continúa trabajando en la adaptación de sus nuevos fichajes, entre ellos el colombiano James Rodríguez, quien recientemente se incorporó al club.

Sin embargo, el mediocampista no hará parte del compromiso ante DC United, ya que todavía se encuentra en proceso de acoplamiento tanto a la ciudad como a la dinámica del equipo.

DC United vs Minnesota United: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 11 de febrero

El partido amistoso entre DC United y Minnesota United, se disputará este miércoles 11 de febrero a partir de las 15:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en MNUFC.com y dcunited.com/app/, y sus emociones se podrán seguir en las redes sociales de los dos equipos.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:30

España: 22:30

Bolivia y Venezuela: 16:30

Estados Unidos: 16:30 (D.C. y Florida) - 15:30 (Chicago) - 12:30 (Los Ángeles)

México: 14:30