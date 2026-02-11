Miguel Ángel Borja confirmó ayudas para familias afectadas en Córdoba

El futbolista colombiano Miguel Ángel Borja confirmó que liderará y apoyará ayudas humanitarias para las familias afectadas por las lluvias en el departamento de Córdoba, una emergencia que ha golpeado con fuerza a su tierra natal.

Borja, nacido en Tierralta (Córdoba) y actualmente jugador del Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, entregó detalles de la iniciativa en diálogo con La FM Más Fútbol, donde manifestó su preocupación por la situación que atraviesa la región.

Según explicó el delantero, pondrá a disposición algunas de sus propiedades como albergues temporales para recibir a personas damnificadas, brindando un espacio seguro mientras se supera la emergencia provocada por el invierno.

¿Cuál es la crisis que atraviesa Córdoba?

La magnitud de la crisis es alarmante: se estima que más del 70 % del departamento está afectado, con alrededor de 150 mil personas damnificadas y más de 40 mil familias impactadas por las inundaciones.

Las afectaciones también alcanzan resguardos indígenas y veredas rurales, donde las comunidades han tenido que recurrir a métodos artesanales para contener el agua, intentando proteger lo poco que queda tras el avance de las lluvias.

La ayuda de Miguel Ángel Borja al departamento de Córdoba

Además del apoyo logístico con albergues, Borja anunció que organizará una subasta de artículos deportivos, incluyendo prendas de la Selección Colombia autografiadas por la plantilla habitual, con el objetivo de recaudar fondos que se destinarán a las ayudas.

El atacante indicó que será a través de sus redes sociales donde dará a conocer las pautas para que los interesados puedan participar activamente en la subasta y en las distintas iniciativas solidarias.

Borja también hizo un llamado a la solidaridad más allá de la coyuntura inmediata, recordando que el impacto no termina cuando cesan las lluvias, sino que se profundiza cuando las familias regresan a sus casas y constatan las pérdidas materiales.

De esta manera, el delantero cordobés no solo se suma a los esfuerzos de apoyo, sino que asume un rol protagónico en la movilización de recursos y conciencia, enviando un mensaje de respaldo y compromiso con su tierra en uno de los momentos más difíciles para el departamento.

Entrevista a Miguel Ángel Borja (1:02:58 - 1:26:50)