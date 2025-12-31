De Arrascaeta nuevo "Rey de América": Se impuso ante Messi

El fútbol de América ya tiene a su gran protagonista del año. En una votación histórica por participación y alcance, un nombre se impuso con autoridad sobre figuras de talla mundial y volvió a poner a Uruguay en lo más alto del continente.

De Arrascaeta dominó la votación y superó a Messi

Giorgian De Arrascaeta fue elegido como el Rey de América 2025 tras ganar la 40ª edición de la tradicional encuesta “América le responde a El País”. El mediocampista del Flamengo obtuvo un contundente 62,8 % de los votos, muy por encima de Lionel Messi, que terminó segundo con el 14,8 %, y de Adrián Maravilla Martínez, tercero con el 5 %.

La elección tuvo un valor especial ya que 264 periodistas de 16 países del continente participaron en la votación, estableciendo un récord tanto en número de votantes como en diversidad de naciones representadas. Con esta consagración, un uruguayo vuelve a quedarse con el galardón después de diez años, desde que Carlos Sánchez lo ganara en 2015.

Un 2025 perfecto con Flamengo y reconocimiento histórico

El año de De Arrascaeta fue sobresaliente. Con Flamengo conquistó la Libertadores y el Brasileirao, siendo una de las grandes figuras del equipo. Además, fue elegido como el mejor jugador del torneo continental, máximo goleador del club y líder en asistencias en la liga brasileña, confirmando su impacto total en el juego.

A nivel selección, también cerró un gran ciclo al sellar la clasificación de Uruguay al Mundial de 2026. Su regularidad, liderazgo y calidad lo convirtieron en el futbolista más influyente del continente durante la temporada.

En la misma encuesta, los periodistas eligieron el once ideal de América, integrado por: Agustín Rossi; Danilo, Gustavo Gómez, Leo Pereira; Guillermo Varela, Santiago Sosa, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta; Juan Manuel López, Adrián Martínez y Lionel Messi.





Giorgian De Arrascaeta no solo ganó el premio individual más prestigioso del fútbol sudamericano, sino que lo hizo con una diferencia abrumadora que refleja su dominio en 2025. Con títulos, estadísticas y protagonismo absoluto, el 10 del Flamengo firmó el mejor año de su carrera y entró definitivamente en la historia del premio Rey de América, que desde 1986 distingue a las grandes leyendas del continente.