Luis Díaz bajó a Messi y a Cristiano: la lista de los mejores jugadores del 2025

El mejor jugador de la Selección Colombia hoy por hoy es sin duda alguna, Luis Fernando Díaz Marulanda. No solo a nivel del combinado nacional, sino que también lo ha demostrado con su presencia, tanto en el Liverpool en el primer tramo del 2025 como en el 2026 donde ha superado sus mejores números de temporadas.

Durante la temporada 2024/25 con el Liverpool ya estaba mostrando que podía superarse. Marcó 17 goles y dio cinco asistencias, algo que nunca había pasado en sus años con los ‘Reds’. Dejó el equipo inglés para firmar con el Bayern Múnich en donde no ha dejado de sorprender.

Con apenas 22 partidos, el extremo ha marcado 13 goles y ha dado siete asistencias. Números impresionantes superando lo hecho en Inglaterra. Esto le permitió estar en el radar de los grandes medios que han delirado con su nivel. De hecho, The Guardian lo puso entre el top 50 de los mejores jugadores del mundo en este año.

‘LUCHO’ SUPERÓ A CRISTIANO RONALDO Y LIONEL MESS EN ESTA LISTA

En apenas meses, a Luis Díaz no le costó acomodarse en un equipo de juego distinto al Liverpool y una liga que era desconocida para el colombiano como la Bundesliga. Apenas entró en la campaña dejó su sello con goles y asistencias que le permiten estar entre lo más alto de los escalafones más prestigiosos del fin de año.

Justamente, The Guardian sacó la lista de los 100 mejores jugadores del mundo en este 2025 y ahí apareció Luis Díaz en la casilla 31, superando a Lionel Messi (34) y a Cristiano Ronaldo (51).

El medio reseña el año de ‘Lucho’ como, “¡qué año tan increíble ha sido este para Díaz! Su mejor resultado hasta la fecha refleja un año en el que ganó la Premier League con el Liverpool y ya ha dado pasos agigantados para seguir con la Bundesliga con el Bayern de Múnich. El colombiano fue una pieza clave en el increíble debut de Arne Slot, y quizás se le haya subestimado en general".

Luego indican que, “Liverpool no quiso pagarle a un jugador de 28 años un salario de lujo para extender su contrato, y muchos en Alemania dudaban de la sensatez del Bayern al arriesgarse por un delantero de 28 años. Sin embargo, sus números y su febril trabajo sin balón han añadido una nueva dimensión al Bayern y han demostrado que quienes dudaban estaban equivocados”.

Gracias a esta descripción y a la posición 31, Luis Díaz supera a astros como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. También supera a su reemplazo en Liverpool, Florian Wirtz, a Dominik Szoboszlai, Federico Valverde, Frenkie De Jong, entre otros.

¿QUIÉNES SUPERAN A LUIS DÍAZ?

De acuerdo con The Guardian, la pelea por meterse en las primeras posiciones era mucho más complicadas con los jugadores que figuraron en esas casillas. Por supuesto, iba a estar Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro y The Best hace unos días. También lo superó Lamine Yamal.

La lista oficial la encabeza el francés, seguido por el español. Siguen Vitinha, Kylian Mbappé y su compañero y goleador del Bayern Múnich, Harry Kane. Así las cosas, esta es la lista completa hasta la casilla 31 de Luis Díaz que es el único colombiano entre los 100:

1. Ousmane Dembélé | PSG

2. Lamine Yamal | Barcelona

3. Vitinha | PSG

4. Kylian Mbappé | Real Madrid

5. Harry Kane | Bayern Múnich

6. Erling Haaland | Manchester City

7. Achraf Hakimi | PSG

8. Raphinha | Barcelona

9. Mohamed Salah | Liverpool

10. Pedri | Barcelona

11. Nuno Mendes | PSG

12. Cole Palmer | Chelsea

13. Gianluigi Donnarumma | Manchester City

14. Khvicha Kvaratskhelia | PSG

15. Declan Rice | Arsenal

16. Désiré Doué | PSG

17. Joao Neves | PSG

18. Jude Bellingham | Real Madrid

19. Scott McTominay | Napoli

20. Lautaro Martínez | Inter de Milan

21. Michael Olise | Bayern Múnich

22. Vinícius Júnior | Real Madrid

23. Virgil Van Dijk | Liverpool

24. Robert Lewandowski | Barcelona

25. Julián Álvarez | Atlético de Madrid

26. Bukayo Saka | Arsenal

27. Fabián Ruiz | PSG

28. Viktor Gyökeres | Arsenal

29. Gabriel Magalhaes | Arsenal

30. Thibaut Courtois | Real Madrid

31. Luis Díaz | Bayern Múnich