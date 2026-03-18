¡Definición de crack! Lucho selló el paso del Bayern a cuartos de la Champions

Luis Díaz fue protagonista en la contundente clasificación del Bayern Múnich a los cuartos de final de la UEFA Champions League. El extremo firmó un gol y una asistencia en la victoria 4-1 sobre Atalanta, resultado que selló un aplastante global de 10-2 en la serie de octavos.

Gol y asistencia de Lucho en la vuelta de los octavos de final de la Champions

En el duelo de vuelta, disputado en el Allianz Arena, el equipo bávaro no tuvo sobresaltos y ratificó su favoritismo. Díaz aportó desequilibrio y efectividad: primero asistió al joven Lennart Karl en una acción colectiva bien elaborada, y luego marcó su tanto al minuto 70, tras ganar en velocidad a la defensa rival y definir con un sutil toque por encima del arquero Marco Sportiello.

Lea también Lucho ya piensa en el Real Madrid: Bayern avanzó a cuartos de la Champions League

El colombiano, que vive un gran momento desde su llegada al club alemán, alcanzó así su cuarto gol en la presente Champions y llegó a 22 anotaciones en la temporada sumando todas las competiciones, consolidándose como una de las piezas clave del frente ofensivo.

Bayern Múnich avanza a cuartos de final y enfrentará al Real Madrid: Lucho, a la expectativa

El triunfo se complementó con el doblete del inglés Harry Kane, quien lideró el ataque de un Bayern que dominó de principio a fin la eliminatoria, tras el 6-1 conseguido en el partido de ida en territorio italiano.

El conjunto alemán se instala entre los ocho mejores del continente y ahora tendrá un reto de máxima exigencia: enfrentará al Real Madrid, el club más laureado en la historia del torneo, en una serie que promete ser una final anticipada.

El duelo de ida se jugará en territorio español a inicios de abril, mientras que la vuelta se disputará en Múnich a mediados del mismo mes.