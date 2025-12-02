Definido el segundo ascendido para 2026; Cúcuta y Real Cundinamarca dieron show

El Estadio General Santander ubicado en la ciudad de Cúcuta fue el recinto deportivo donde se llevaron a cabo las acciones del partido que fue protagonizado por el equipo ‘motilón’ y el Real Cundinamarca, partido de vuelta de la final del Torneo BetPlay 2025-II.

La serie estaba 1-0 a favor del equipo ‘Cundi’ tras su victoria por la mínima diferencia en el juego de ida disputado en el Estadio Metropolitano de Bogotá, contienda que como se esperaba estuvo llena de emociones.

Cúcuta Deportivo arremetió desde el primer minuto

El equipo dirigido por el técnico Nelson Flórez se hizo protagonista del balón y gozó de una mayor posesión, generando también varias llegadas de peligro sobre el arco del Real Cundinamarca, que poco pudo sostener el cero, pues al minuto 12 del partido hubo gol de Lucas Ríos, que se anticipó a la defensa y remató el balón de primera tras un centro al área.

El portero Kevin Cataño fue protagonista con varias atajadas dignas para ser destacadas, aguantando el 1-0 en contra y dejando vivo al Real Cundinamarca, que en una rápida transición logró marcar el empate gracias al jugador Arney Rocha, un contragolpe bien ejecutado donde el remate del delantero se desvía en un defensor del Cúcuta para descolocar al arquero Ramiro Sánchez.

¿Cuánto fue el resultado final del partido entre Cúcuta y Real Cundinamarca?

En el segundo tiempo hubo todavía más emociones, pues a la altura del minuto 52 el equipo ‘motilón’ anotó el 2-1 gracias a Jonathan Agudelo, quien aprovechó una pelota suelta en el área del equipo ‘Cundi’ tras un centro que la defensa despeja a medias.

Después, se presentaron unas jugadas polémicas que terminaron con dos penaltis a favor del Cúcuta, sin embargo, de manera extraordinaria el equipo ‘rojinegro’ desperdició los cobros, el primero bien atajado por el arquero Cataño y el segundo impactando en el travesaño.

El Cúcuta no lograría marcar otro gol más y el partido terminaría con un marcador de 2-1 a favor del equipo 'motilón', así que la serie quedó igualada 2-2 y se definió por la tanda de los penaltis, donde los porteros fueron protagonistas atajando dos cobros cada uno.

Finalmente y de manera increíble, la figura del partido, el arquero Cataño, erró su cobro y dejó al Cúcuta con la oportunidad de ganar la tanda, así fue y el equipo motilón sale campeón y de paso logra el ascenso a la máxima categoría del fútbol colombiano.