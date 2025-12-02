River e Independiente, a la carga por un defensa colombiano

Independiente de Avellaneda y River Plate tendrían en la mira a un defensa central colombiano para reforzar sus planteles de cara a la próxima temporada. Es Julián Millán, actual zaguero de Nacional de Montevideo y una de las figuras del reciente campeón uruguayo.

El defensor vallecaucano, de 27 años, viene de ser protagonista en la final frente a Peñarol, donde Nacional se consagró campeón el fin de semana pasado. Su regularidad, liderazgo y solidez en la última línea han llamado la atención del Millonario y del Rojo, según Mariano Olsen.

Millán tiene una situación contractual particular: el 50 % de sus derechos deportivos pertenecen a Nacional, mientras que el otro 50 % es propiedad de Internacional de Palmira, club colombiano que lo formó y conservó parte de su pase.

Estadísticas de Julián Millán en Nacional

Desde su llegada al conjunto tricolor, el colombiano ha disputado 47 partidos oficiales y suma dos títulos en este 2025, lo que ha incrementado su valor en el mercado y su atractivo para equipos grandes del continente.

La prensa señala que tanto Independiente como River Plate estarían preparando ofertas formales para presentarlas en los próximos días, aprovechando el gran momento del defensor.

En Argentina valoran especialmente su perfil físico, su juego aéreo y su capacidad para adaptarse a sistemas de alta exigencia táctica, cualidades que encajarían en las necesidades de ambos clubes.

Por su parte, Nacional ve en Millán una pieza clave de su estructura, pero también una oportunidad de negocio importante, pues el jugador está en su mejor momento y su proyección internacional sigue en ascenso.

A la expectativa de que se concreten las propuestas, Julián Millán podría vivir pronto el salto más importante de su carrera, con dos gigantes del fútbol argentino siguiendo de cerca cada movimiento en la negociación.