Definido el sucesor de Gallardo: emocionante despedida en el Monumental

A la espera de la definición sobre su reemplazo, este jueves Marcelo Gallardo finalizará su segundo ciclo al frente de River, en el que no ganó títulos y en el que acumuló trece derrotas en los últimos 20 partidos. Se ha hecho viral un video de la primera despedida, en donde se le vio al entrenador conmovido, hasta las lágrimas.

Más allá de las razones que definieron la salida del entrenador, el público en el estadio Monumental tendrá varios momentos y sobre todo, varias ovaciones para el ídolo del club de Núñez.

Los colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño aguardan por el nuevo DT, Juanfer ha sido una de las banderas del equipo, en ocasiones cumpliendo el rol de capitán. Otra realidad la del mediocampista que llegó desde Rusia, Castaño no se ha podido adaptar y ha estado seriamente cuestionado. Con la partido del comandante, el equipo entero entrará en evaluación, por los hinchas y por las directivas.

River elige al sucesor de Marcelo Gallardo: este jueves, su segunda despedida

Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari son candidatos a ocupar el puesto de entrenador del River Plate, tras el anuncio este lunes de la salida de Marcelo Gallardo, en el inicio de una temporada en la que el 'Millonario' sigue la mala racha.

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido", dijo en su mensaje en redes sociales.

También agradeció al club y a sus aficionados "por su amor incondicional en todos estos años, incluso en los momentos más delicados".

Coudet, Crespo y Solari son tres exjugadores del club, cuentan con distintas experiencias en el banquillo y comparten el estilo de juego que caracterizó los últimos años de River, marcados a fuego por Gallardo incluso durante el interregno de Martín Demichelis.

Sucesor de Gallardo: River Plate ya tiene entrenador para la próxima fecha

Este jueves 26, con el estadio Monumental como escenario y con Banfield como rival, será el último partido de 'Muñeco' Gallardo en su segundo ciclo en River, según dijo él mismo en un video publicado en las redes sociales del club.

De momento, River Plate definió el sucesor de Gallardo, de manera interina, Sergio Escudero será el entrenador para la siguiente fecha del torneo local, el lunes 2 de marzo ante Independiente Rivadavia de Mendoza.