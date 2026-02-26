Nacional es colíder: tabla de posiciones de Liga BetPlay tras el triunfo ante Santa Fe

Se empezó a poner al día la Liga BetPlay, pues este miércoles se disputó el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, correspondiente a la quinta fecha, el cual había sido postergado debido al mal estado de la grama de El Campín.

Fue un juego pasado por errores de ambos equipos y errores arbitrales, el cual pintaba para empate, pero que terminó ganando Atlético Nacional 2-1, complicando desde ya la clasificación del León a la próxima fase.

Inició ganando Santa Fe con una anotación de Omar Fernández, mientras que los dos goles de Nacional fueron de Alfredo Morelos. Sobre el final hubo una anotación de Nahuel Bustos, para el Rojo, la cual fue invalidada por una supuesta falta en ataque que realmente no existió.

Así, Nacional llegó a 15 puntos de 18 posibles y se ubicó en la segunda posición del certamen, aún con dos juegos pendientes ante Jaguares y Junior, por lo que tiene encaminada su clasificación a playoffs.

Por su parte, Santa Fe se quedó con diez unidades en nueve juegos, debido a que adelantó el partido de la novena jornada ante Fortaleza CEIF, y está fuera del grupo de clasificados parciales.

Liga BetPlay - tabla de posiciones

Internacional de Bogotá – 17 pts **Atlético Nacional – 15 pts (+11) Pasto – 15 pts (+1) *América – 13 pts (+6) Once Caldas – 13 pts (+3) Tolima – 12 pts (+3) *Junior – 12 pts (+2) *Bucaramanga – 11 pts (+6) Deportivo Cali – 11 pts (+3) Águilas Doradas – 11 pts (+1) Llaneros – 10 pts (+1) Santa Fe – 10 pts (-2) Fortaleza – 10 pts (-3) *Jaguares – 10 pts (-5) Millonarios – 8 pts Medellín – 7 pts Cúcuta – 6 pts *Deportivo Pereira – 4 pts (-4) Boyacá Chicó – 4 pts (-6) *Alianza – 3 pts

*/** Cada asterisco representa la cantidad de partidos pendientes.

Ahora, habrá que esperar por el desarrollo de la novena jornada de la Liga BetPlay, la cual podría traer consigo algunas modificaciones en la tabla de posiciones, la cual sigue sin ser fidedigna, sino hasta que se ponga al día el calendario con los cuatro partidos aplazados.

Es pertinente tener en cuenta que al final de la fase regular no habrá cuadrangulares sino playoffs, en procura de que el campeonato tenga menos partidos y por ende, termine antes de que inicie la Copa del Mundo.