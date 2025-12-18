Definidos los cruces de los colombianos en Sudamericana ¿Hay clásico?

Los equipos colombianos no tienen cupo directo a Copa Sudamericana, juegan entre ellos una fase previa en la que solo dos pasan directo a la fase de grupos. En esta ocasión, son Millonarios, Nacional, América y Bucaramanga los que estaban esperando conocer cual será su rival en este repechaje a partido único.

Si bien Nacional fue campeón de Copa, no le alcanzó para meterse a Libertadores, mientras que los otros tres llegaron a esta instancia gracias a la reclasificación, Millonarios casi que con un milagro por el muy mal segundo semestre que tuvo.

Millonarios vs Nacional y América vs Bucaramanga

El sorteo dejó dos duelos realmente interesantes para los colombianos, se enfrentarán Millonarios con Nacional y América con Bucaramanga, cuatro equipos, solo dos clasificados.

Para el equipo albiazul será un partido realmente complicado, una visita al Atanasio Girardot, frente al clásico rival, una dura batalla para ambos en la que el que pierda tendrá que pasar todo el año sin torneo internacional.

Para el América, se salvó de los dos rivales clásicos pero igualmente tendrá que recibir a Bucaramanga en Cali, un equipo que viene con un crecimiento enorme y que seguramente no se lo dejará fácil a los de David González.

Cuando se juegan estos partidos

Estas llaves, que serán a partido único se jugarán en marzo en la semana del 3,4 y 5 y definirán cuales serán los dos equipos colombianos presentes en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana, dos duelos muy parejos que dejarán a dos equipos eliminados de cualquier torneo internacional desde enero.