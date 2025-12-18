Millonarios mueve sus fichas por Rodrigo Ureña: lo que falta para cerrar su llegada

Millonarios sigue trabajando en armaruna plantilla ambiciosa pensando en la temporada 2026. Con una planificación adelantada y decisiones estratégicas desde los despachos, el conjunto embajador apunta a conformar una nómina competitiva que responda a las exigencias locales e internacionales, en un año donde la presión por volver a los primeros planos será máxima.

La operación que más ruido ha generado es la del mediocampista chileno Rodrigo Ureña, futbolista que se ha convertido en la gran apuesta del club capitalino. El volante, procedente de Universitario de Deportes, aparece como una pieza clave para fortalecer la zona media, una de las áreas que más ajustes requería tras el cierre del último campeonato. Su perfil combativo, sumado a la experiencia internacional, encaja con la idea de juego que pretende consolidar el cuerpo técnico.

Las negociaciones no fueron sencillas, pero la dirigencia azul logró cerrar un acuerdo favorable. Aunque la cláusula de rescisión del jugador estaba fijada en una cifra cercana a los 600.000 dólares, Millonarios consiguió reducir considerablemente ese valor.

De acuerdo con versiones cercanas al proceso, el monto final de la transferencia rondaría los 400.000 dólares, un movimiento que refleja tanto la capacidad de gestión del club como el interés del futbolista por asumir un nuevo desafío en el fútbol colombiano.

Rodrigo Ureña, de 32 años, no llega como una incógnita. Su recorrido incluye títulos en el fútbol peruano, actuaciones destacadas en torneos continentales y un paso previo por Colombia que le permite conocer el entorno competitivo. En Universitario fue referente del medio campo, aportando equilibrio, recuperación y liderazgo, virtudes que ahora buscará trasladar al equipo bogotano, que disputará Liga BetPlay, Copa Colombia y Copa Sudamericana durante el próximo calendario.

El arribo del chileno también se explica desde una reconfiguración interna del plantel. La salida de jugadores extranjeros como Bruno Sávio y Juan Pablo Vargas liberó cupos y permitió a la institución abrir nuevas opciones en el mercado. Esta reorganización no solo responde a un criterio deportivo, sino también financiero, ya que el club busca equilibrio entre inversión y sostenibilidad sin renunciar a la competitividad.

Pero el proyecto no se detiene en la mitad de la cancha. Desde las oficinas del estadio El Campín se trabaja en la llegada de al menos un refuerzo ofensivo que complemente la nómina actual. Uno de los nombres que aparece en carpeta es el del delantero chileno Rodrigo Contreras, una alternativa que seduce por su potencia física y capacidad goleadora. Su posible fichaje permitiría ampliar las variantes en ataque y dosificar cargas a referentes como Leonardo Castro, pieza fundamental del frente ofensivo.

La planificación incluye tiempos claros y objetivos definidos. La idea de la dirigencia es tener cerradas las incorporaciones antes del inicio de la pretemporada, programada para los primeros días de enero de 2026. De esta manera, el entrenador podrá trabajar con el grupo completo desde el arranque, afinar automatismos y llegar en óptimas condiciones al debut oficial del campeonato.

La contratación de Ureña, sumada a los movimientos que aún se negocian, refuerza la sensación de que el club no quiere improvisar, sino competir seriamente en todos los frentes.

Así, el conjunto embajador empieza a escribir un nuevo capítulo antes de que ruede el balón. Con fichajes calculados, una visión clara y un plantel en proceso de renovación, Millonarios busca que el 2026 no sea solo una temporada más, sino el punto de partida de un ciclo que devuelva protagonismo.