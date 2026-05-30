Dembélé preocupó a Francia para el Mundial tras lesión en la final de la Champions

La final de la edición 2025/26 de la Champions League no solamente dejó emociones en los hinchas, jugadores y cuerpo técnico del PSG tras coronarse campeón por segunda vez, sino que también se vivió un momento de preocupación por el estado físico de una de sus principales figuras.

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Ousmane Dembélé es el protagonista de esta preocupante situación, ya que tras haber brillado en el transcurso del partido y anotar el tanto del empate, el delantero de la Selección de Francia no pudo terminar el partido y salió sustituido sobre el 90+5 luego de empezar a sufrir calambres.

Dembélé dio alentador parte médico para el Mundial tras la final de Champions

El equipo de Luis Enrique empezó a inclinar la cancha a su favor y encontró el empate al minuto 63 gracias a Ousmane Dembélé, quien convirtió un penal con gran tranquilidad para establecer el 1-1. El delantero francés volvió a demostrar por qué fue uno de los jugadores más importantes del PSG a lo largo de toda la campaña europea.

Cuando el reloj marcaba el minuto 90+5, Dembélé cayó al césped visiblemente afectado por fuertes calambres en ambas piernas. El futbolista intentó reincorporarse, pero el agotamiento le impidió continuar. Las imágenes mostraron al delantero siendo asistido por el cuerpo médico mientras el PSG y los aficionados observaban con preocupación a una de las grandes figuras del equipo.

La situación fue bastante preocupante, en especial tomando en cuenta el corto tiempo que queda para que inicie una nueva edición del Mundial en donde Francia sería protagonista. Pero por fortuna, el delantero rebeló justo después de levantar el trofeo que se encontraba bien y el parte médico no era nada de que preocuparse.

"Salí por calambres, pero es una gran noche. Hemos trabajado duro esta temporada y es el momento de saborearlo. Toda la temporada ha sido difícil y tuvimos que gestionar muchas cosas pero al final lo hemos logrado y volvemos a ser campeones de la Champions".

Luis Enrique no se guardó nada tras ganar su tercera Champions

"Yo como esto sólo se lo he visto hacer al Madrid, no tengo ni idea de como va. La primera fue histórica. La segunda lo va a ser más. París y el PSG necesitaba meter en el grupo de los mejores equipos y ya no queremos bajarnos si queremos seguir ahí identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente", declaró a Movistar Plus después de vencer al Arsenal en los penaltis.

Palmares de Luis Enrique tras ganar otra Champions con PSG

Luis Enrique se metió a los libros de historia de la Liga de Campeones. Con su tercera Champions, dos con el PSG y una con el Barcelona, el ibérico ya empató a entrenadores como Pep Guardiola, Zinédine Zidane y Bob Paisley. Solo están detrás de Carlo Ancelotti que suma cinco entre el Milan y Real Madrid.

Gracias a esta victoria en los penales, Luis Enrique no solo estira su palmarés en la historia de la UEFA Champions League sumando su tercera ‘Orejona’, sino que también sigue dando de qué hablar con todo lo que ha logrado ganar desde que tomó las riendas del Barcelona.