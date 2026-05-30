Colombia jugará contra 4 campeones de la Champions League en el Mundial

Terminó una nueva edición de la Champions League en la que PSG se convirtió nuevamente en campeón de la mano de Luis Enrique, el entrenador español que le devolvió la gloria al equipo parisino que se impuso desde la tanda de los penales a Arsenal.

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Ahora, finalizado uno de los torneos más importantes de clubes, se empieza a pensar en el más importante a nivel de selecciones, el Mundial 2026, en donde la Selección Colombia es protagonista, pero no tendrá un camino sencillo, ya que justamente en la fase de grupos se enfrentará a Portugal, grande por su historia y jugadores como Cristiano Ronaldo, pero también otras cuatro grandes figuras que ganaron la Champions League con el PSG.

Colombia vs los 4 portugueses campeones de la Champions Leagaue

PSG volvió a conquistar Europa después de superar al Arsenal en una dramática final disputada en Budapest. El conjunto francés mostró nuevamente el enorme nivel colectivo que lo convirtió en uno de los equipos más dominantes del continente y gran parte de ese éxito estuvo respaldado por el talento portugués que ahora también buscará brillar en el Mundial.

La Selección Colombia ya comienza a analizar a sus posibles rivales para la Copa Mundial de 2026 y uno de los focos principales estará puesto en el poderoso grupo de futbolistas portugueses del Paris Saint-Germain, reciente campeón de la UEFA Champions League.

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Los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán que enfrentar a una Portugal repleta de figuras, entre ellas Vitinha, Nuno Mendes, João Neves y Gonçalo Ramos, todos protagonistas de la histórica campaña europea del club parisino.

Para Colombia, enfrentar a Portugal significará medirse contra varios jugadores que llegan en el punto más alto de sus carreras y con la confianza de haber conquistado el título más importante de clubes en Europa. Sin embargo, el equipo cafetero también cuenta con grandes figuras, la cual es comandada por los goles de Luis Díaz, la experiencia de James Rodríguez y la juventud de Gustavo Puerta.

¿Cuándo será el partido de Colombia vs Portugal en el Mundial?

El partido entre la Selección Colombia y Portugal por la fase de grupos del Mundial de 2026 se jugará el sábado 27 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

El encuentro corresponderá a la última jornada del Grupo K, integrado además por Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Fixture de Colombia en el Mundial