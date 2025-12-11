Deossa titular en Europa League: Así le fue al colombiano

Real Betis resolvió rápidamente un partido que prometía más dificultades. En apenas siete minutos, el equipo español construyó un 0-3 que dejó sin respuesta al Dynamo Zagreb y aseguró un cómodo triunfo en esta fecha de la fase de grupos de la Europa League.

El duelo terminó 1-3, pero más allá del marcador, la mirada colombiana estuvo puesta en la actuación de Nelson Deossa, quien fue titular y cumplió con solvencia en territorio croata.

Deossa, serio y participativo en un partido condicionado por el trámite

El mediocampista colombiano se mantuvo como una pieza de equilibrio en el Betis. Sin necesidad de brillar en ataque, porque el partido se resolvió muy rápido, Deossa aportó orden, recuperación y lectura de juego en una noche gélida en Zagreb.

Su intervención más destacada llegó en la primera aproximación peligrosa del local:

•A los 26 minutos, bloqueó con autoridad un remate dentro del área que pudo complicar a los andaluces.

•Mantuvo una precisión alta en los pases y se ofreció constantemente como apoyo para salir limpio desde atrás.

•Aunque no se animó a la media distancia, una de sus virtudes, cumplió el rol táctico que le pidió Manuel Pellegrini.

Para un jugador que todavía se adapta al ritmo europeo, la presentación dejó una buena sensación, personalidad, orden y cero errores en un partido que podía prestarse para relajaciones.

El partido, resuelto en un abrir y cerrar de ojos

El Betis aprovechó sin piedad los regalos del Dynamo Zagreb, que vivió siete minutos caóticos:

31’ — Autogol de Domínguez (0-1)

Un centro sin mayor peligro terminó en la propia puerta del defensor local.

34’ — Gol de Riquelme (0-2)

La primera jugada elaborada del Betis en el partido terminó con un remate cruzado imposible para el arquero.

38’ — Gol de Anthony (0-3)

Un error compartido entre zaguero y portero dejó el balón servido, y el brasileño estuvo atento para empujarla.

Con el duelo controlado, Pellegrini manejó cargas:

•Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández no jugó, descansó toda la noche y permaneció en el banco.

Dynamo Zagreb descontó al 89’ por medio de Galesic, aunque fue más un gesto estadístico que una amenaza.





Betis, segundo de grupo y con los colombianos en sintonía

Gracias al triunfo, el Betis cerró la fecha con 14 puntos, uno menos que el líder Midtjylland.

El equipo sigue avanzando con firmeza en Europa League y Deossa se consolida como una alternativa real en la rotación.





A nivel individual, el colombiano aprovecha cada minuto para ganar confianza y mostrar su madurez táctica. Con partidos como el de Zagreb, sigue sumando argumentos para competir por un lugar más frecuente en el once.