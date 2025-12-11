‘Cucho’ Hernández saldría de España: el equipo italiano que lo quiere

Aunque no ha contado con la suerte en la Selección Colombia, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández en el Real Betis parece ser otro. El delantero pereirano regresó a España como uno de los grandes referentes de Manuel Pellegrini que depositó su confianza en el colombiano.

Respondiéndole a la confianza, el atacante ha dado el golpe con siete goles y dos asistencias en lo que va de la Liga de España y en esta temporada que se está jugando. Juan Camilo Hernández se afianza con sus números y, además, despertó el interés de grandes clubes alrededor de Europa con opciones, no solo en suelo ibérico, sino que también en Italia.

Seguramente Manuel Pellegrini ni el Betis quieren perder a Juan Camilo Hernández que ha sido uno de los grandes fichajes en esta temporada junto con el regreso de Antony. El club quiere blindarlo justo cuando aparecieron otras alternativas para el atacante que ha dado de qué hablar con sus nueve incidencias de gol.

EL EQUIPO ITALIANO QUE QUIERE FICHAR A JUAN CAMILO HERNÁNDEZ

En España, el ‘Cucho’ ha jugado ya en el Huesca, Mallorca y Getafe. El Betis se convirtió en su cuarto equipo. En Inglaterra también jugó en el Watford. Le faltaría sumar experiencia en otra de las cinco mejores ligas del mundo como la Serie A de Italia.

Justamente por sus buenos números actuales en la Liga de España y en la UEFA Europa League, le surgen otras alternativas para cambiar de equipo pese al interés de otros clubes. De hecho, desde Italia han puesto sus ojos en el risaraldense, nada más ni nada menos que con la Lazio.

En últimas horas, la Lazio dejó claro que busca a un delantero centro que no solo tenga la posibilidad de ser un goleador, sino salir de la referencia de área y que acompañen en la creación como un socio para todos. Ahí aparece en la escena un relegado Giacomo Raspadori en el Atlético de Madrid que es el primer candidato.

La Lazio necesita un delantero goleador y Maurizio Sarri buscaría a Giacomo Raspadori como el idóneo para tomar el frente de ataque en la siguiente temporada. Si no logran fichar al jugador del Atlético de Madrid que no ha contado con la mejor de la suerte, el elegido será el colombiano.

Si trabajan por negociar con el Betis por Juan Camilo Hernández, tendrían que poner más de 13 millones de euros por el cafetero. Mientras que el italiano le podría salir más costoso, pues su costo en estos momentos es de 25 millones. Sin embargo, Raspadori no ha contado con la regularidad deseada ante Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

SALIR DE BETIS COMPLICARÍA A JUAN CAMILO HERNÁNDEZ PARA EL MUNDIAL

Habrá que esperar a ver qué decisiones toma el Betis, Lazio y Juan Camilo Hernández con esta posibilidad que se le abrió en el mercado de fichajes próximo. Nunca ha jugado en Italia, mientras que sí conoce lo que es España, no solo por su adaptación en el cuadro bético, sino porque ya conocía el rentado con Huesca, Mallorca y Getafe.

A Maurizio Sarri también le preocupa este tema de la adaptación y el tiempo que necesite el ‘Cucho’ para empezar a tener pegada. Tal vez sea una moneda al aire y hasta supere los números que tiene con el Betis, pero dejar atrás sus siete goles y dos asistencias podrían poner en jaque su presencia en la Selección Colombia.

Se avecina una Copa del Mundo y un cambio de club a falta de seis meses para disputar el Mundial puede traer consecuencias para el delantero. En Lazio nadie le asegurará que le irá bien y un repentino movimiento podría dejarlo afuera de la lista de 26 jugadores convocados.