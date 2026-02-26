Deportes Tolima vs Deportivo Táchira EN VIVO HOY jueves 26 de febrero - Copa Libertadores 2026

El Deportes Tolima recibirá este jueves 26 de febrero a Deportivo Táchira por la vuelta de la segunda fase previa de la Copa Conmebol Libertadores, en una serie que llega con ventaja para el conjunto pijao.

El compromiso se disputará en el Estadio Manuel Murillo Toro, escenario donde el equipo tolimense buscará hacer valer su localía y sellar la clasificación a la siguiente ronda del certamen continental.

En el partido de ida, Tolima se impuso 1-0 con anotación de Kelvin Florez, resultado que le permite llegar con una ligera ventaja en el marcador global frente al conjunto venezolano.

El ganador de esta llave avanzará a la próxima fase previa del torneo, instancia en la que se enfrentará a O'Higgins, en la lucha por un cupo en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.

Deportes Tolima vs Deportivo Táchira: cómo VER EN VIVO HOY jueves 26 de febrero

El partido Deportes Tolima vs Deportivo Táchira, por la vuelta de la segunda fase previa de Copa Libertadores 2026 se disputará este jueves 26 de febrero a partir de las 19:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30

España: 02:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Estados Unidos: 20:30 (D.C. y Florida) - 19:30 (Chicago) - 16:30 (Los Ángeles)

México: 18:30