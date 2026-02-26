Tolima ya tiene acuerdo con jugador de Argentina para la Libertadores

Deportes Tolima arrancó una nueva temporada de la mano del entrenador, Lucas González, y hasta ahora es bastante prometedora por lo que se ha visto en el torneo local y en el inicio de la fase previa de la Copa Libertadores.

El cuadro tolimense se reforzó de buena manera durante el mercado de fichajes y anunció destacadas incorporaciones que, hasta el momento, le han rendido frutos y dado resultados bastante positivos. Sin embargo, todavía la ventana de pases no se ha cerrado y las directivas del club ya estarían negociando con el lateral, Jherson Mosquera.

Tolima tendría acuerdo verbal con Jherson Mosquera

Deportes Tolima ya dio el primer golpe en la Copa Libertadores al vencer en condición de visitante a Táchira, un disputado encuentro en suelo venezolano que le permitió a Lucas González llevarse el triunfo 1-0 y llegar a rematar más tranquilo la serie en Colombia.

El objetivo del cuadro 'vinotinto y oro' es claro, llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores para soñar con el título, pero también para ir obteniendo reconocimientos económicos con el pasar de los partidos.

Para ello se encargó de fichar a destacados jugadores como Jader Valencia, Luis 'Chino' Sanadoval y Edawr López. La mayoría de sus refuerzos llegaron para la zona ofensiva, pero Lucas González ahpra estaría buscando un nuevo aire en la defensa, por lo que Jherson Mosquera estaría en los planes para cerrar la carpeta de fichajes.

El lateral derecho de 26 años terminaría su contrato con Newell's en diciembre del presente año, lo que facilitaría la contratación por parte de Tolima, el cual ya tendría un acuerdo verbal con el jugador.