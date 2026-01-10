Deportivo Cali vs Once Caldas EN VIVO HOY sábado 10 de enero - Serie Colombia

Deportivo Cali y Once Caldas se medirán este sábado 10 de enero en el estadio Palmaseca, en un compromiso correspondiente a la Serie Colombia, certamen de carácter amistoso que sirve como preparación para la temporada oficial del fútbol colombiano.

El encuentro será una oportunidad para que ambos equipos presenten sus nóminas de cara a la Liga BetPlay del primer semestre de 2026, en un contexto ideal para probar variantes tácticas y observar a los nuevos jugadores en competencia.

El partido se disputará a puerta cerrada, por lo que no contará con presencia de público en las tribunas, una medida habitual en este tipo de compromisos de pretemporada.

Tanto Deportivo Cali como Once Caldas afrontan el 2026 con la mirada puesta exclusivamente en el torneo local, ya que ninguno de los dos clubes tendrá participación en competencias internacionales durante el año.

El partido Deportivo Cali vs Once Caldas por la Serie Colombia se disputará este sábado 10 de enero a partir de las 18:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

España: 03:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Bolivia y Venezuela: 19:00

Estados Unidos: 19:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 15:00 (Los Ángeles)

México: 17:00