[Video] Falcao confesó que uno de sus futbolistas favoritos juega en la Liga BetPlay

Radamel Falcao García reveló quiénes son sus tres jugadores favoritos, hablando de futbolistas con los que compartió equipo a lo largo de su carrera profesional en la Selección Colombia.

El máximo goleador histórico de la Selección Colombia fue abordado por un creador de contenido durante una sesión de gimnasio, donde respondió a la pregunta sobre los compañeros que más disfrutó tener dentro del campo de juego.

Sin dudarlo, Falcao mencionó a James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, con quienes coincidió en la Selección Colombia y con los que construyó sociedades ofensivas recordadas por la afición tricolor en distintos torneos internacionales.

Falcao, admirado de Teófilo Gutiérrez

Sin embargo, uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Teófilo Gutiérrez, actual jugador del Junior de Barranquilla y uno de los referentes vigentes de la Liga BetPlay, con quien Falcao compartió ataque en la Selección.

Falcao se refirió a Teo

Al referirse a Teófilo, el Tigre fue especialmente elogioso y dejó varias frases contundentes. “Teo me gusta bastante”, afirmó inicialmente, resaltando su calidad y lectura de juego dentro del terreno.

Falcao profundizó en su explicación y recordó la conexión futbolística que tuvieron. “Jugaba bien y me havía jugar bien a mí y a todo el equipo. Una pareja de delantero espectacular”, señaló el delantero samario.

El actual jugador de Millonarios también destacó los logros individuales y colectivos de Gutiérrez. “Fue Rey de América. Nuestra personalidad es diferente, es otra cosa, pero netamente en lo deportivo a mí me hacía jugar muy bien”, agregó.

Es pertinente recordar que Falcao recientemente fue confirmado como refuerzo de Millonarios para el primer semestre de 2026, y con el Embajador disputará la fase previa de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Teófilo Gutiérrez continuará en Junior FC, equipo con el que afrontará la Copa Libertadores de América, siendo ambos dos de los jugadores más experimentados y con pasado en Selección Colombia que tiene actualmente la Liga BetPlay, junto a nombres como Hugo Rodallega (Santa Fe), Dayro Moreno (Once Caldas) y Adrián Ramos (América).