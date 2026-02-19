Nuevo desafío continental, Deportivo Táchira recibe a Deportes Tolima en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, por la ida de la segunda fase de la Copa Conmebol Libertadores 2026.

Táchira abre la serie de Copa Libertadores en casa y la cerrará en el estadio Estadio Manuel Murillo Toro

El conjunto dirigido por Álvaro Recoba ya superó la primera alcabala tras dejar en el camino a The Strongest. Fue una serie de alto voltaje: derrota en La Paz, victoria en San Cristóbal y clasificación en la tanda de penales. Esa experiencia reforzó el carácter competitivo del plantel, pero también evidenció que cada detalle cuenta en este tipo de llaves.

Ahora el reto sube de nivel. Serán 180 minutos ante un rival con mayor rodaje reciente en instancias definitivas. El Tolima disputó la final del fútbol colombiano en 2025 y llega con actualidad sólida en su liga, donde marcha tercero. Táchira, en cambio, ocupa la séptima posición del torneo local, con cuatro puntos en tres presentaciones, y necesita mostrar una versión más contundente.

El historial en Pueblo Nuevo no favorece al local. En tres enfrentamientos previos por torneos internacionales (1982, 2004 y 2007), el balance es positivo para el "vinotinto y oro". La última vez que se cruzaron en territorio venezolano fue en 2007, con triunfo visitante.

A diferencia de la fase anterior, esta vez Táchira abre la serie en casa y la cerrará en el estadio Estadio Manuel Murillo Toro, un escenario históricamente complejo. Por ello, la consigna es clara: ganar para viajar a Ibagué con margen.

Medios locales aseguran que el equipo colombiano estára acompañado de casi 40 mil aficionados teñirán el “Templo” de amarillo y negro.

Alineaciones confirmadas del Deportivo Táchira enfrentando a Deportes Tolima

Árbitros: Hernán Heras (Uruguay), Horacio Ferreira, Daianá Fernández, todos uruguayos. Cuarto juez Anaai Fernández.

Hora: 7:30 p. m. Espn - Dinsey+.