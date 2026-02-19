Aunque los rumores fueron y serán inevitables, Alberto Gamero compró tiempo en el banco del Deportivo Cali luego de ganarle a Atlético Nacional. El experimentado técnico tendrá el tiempo que quiera en la institución vallecaucana, siempre y cuando lo acompañen los resultados deportivos.

Parte médico de la lesión de Juan Ignacio Dinenno en el Deportivo Cali

El centro delantero presenta una lesión muscular tipo desgarro miofibrilar en el sóleo derecho, jugador que ya se encuentra en proceso de rehabilitación y aunque no dieron detalles del tiempo de baja que tendrá Dinenno, este tipo de molestias físicas dan entre 12 a 15 días de recuperación.

Así las cosas, el referente del Deportivo Cali se podría perder dos partidos en la presente Liga BetPlay (contra Bucaramanga y Once Caldas. En el comunicado también aparece información sobre la lesión de Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso, asegurando que el mediocampista argentino presenta un trauma directo en el muslo izquierdo, duda en la nómina de convocados a pesar de entrenar a la par del grupo.

Atlético Bucaramanga es el siguiente reto del Cali, y Gamero demostró en rueda de prensa que ya los tiene estudiados: “un equipo que viene fecha tras fecha, casi que con los mismos jugadores. Quintana, Aldair Gutiérrez, Mena, García, Hinestroza, Charrupi, Flores, Zambuesa, Salazar, Batalla, tiene a Londoño y Pons”.

El entrenador del Deportivo Cali ha analizado el arranque del campeonato de los leopardos: “es un equipo que dentro de los cuatro últimos partidos ha variado en uno, dos, tres jugadores con un portero 4-3-1, equipo de muy buen volumen de ataque con sus laterales, de muy buena posición en la mitad con flores y con uno de los dos Charrupí y con un jugador muy importante, un enlace importante como Sambueza, donde se mueve al frente de ataque y un goleador como Pons”.

El objetivo de los vallecaucanos es el triunfo en el Américo Montanini de Bucaramanga: “Va a ser uno de esos partidos donde tenemos nosotros también posibilidades de hacer nuestro juego y es hacer muy buena posición de balón, llegar y ser efectivo, ser efectivo, mucho más de visitante que no lo hemos ido y controlar el partido”.

Gamero: "Ese es el Bucaramanga más o menos que nosotros tenemos como diseñado"

Gamero dejó la intención en su visita a territorio santandereano: “Vamos a intentar eso, controlar el partido, hacer también nuestro juego e ir a buscar resultados. Ese es el Bucaramanga más o menos que nosotros tenemos como diseñado”.

Vuelve Andrés Colorado y Fernando Álvarez: “Ellos han estado en el equipo alterno, han estado en el equipo titular, estamos viendo variantes, estamos viendo variantes ahí hay tres partidos por fuera que no hemos podido ganar y estamos mirando para ver si cómo podemos ganar, entonces estamos mirando es una variante para ver si nos acomodamos mejor, pero lo importante es que estén en la nómina, eso es lo importante que estén disponibles”.

Las soluciones podrían llegar para el equipo vallecaucano;: “ya Álvarez fue un cuadro gripal, no era una lesión, era gripal y lo de Andrés ya está haciendo trabajo con nosotros desde la semana pasada está apto también entonces lo bueno es que hay competencia entre ellos, entre ellos con Álvarez hay competencia con caldera, con Quiñones y con Aguilar y con Colorado, ahí hay rivalidad o hay una competencia sana con Orozco, con pájaro, con Quintero, con Giraldo, hasta con el mismo Martínez que viene ahí andando entonces es bueno para el equipo, es bueno para mí y que ellos compitan de la mejor manera”.