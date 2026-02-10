Deportivo Táchira vs The Strongest EN VIVO HOY martes 10 de febrero - Copa Libertadores 2026

Deportivo Táchira recibirá este martes a The Strongest en un compromiso correspondiente a la vuelta de la primera fase previa de la Copa Libertadores, en el que el conjunto venezolano buscará hacerse fuerte en condición de local.

En el partido de ida, disputado en Bolivia, The Strongest se impuso 2-1, resultado que obliga al Táchira a remontar la serie si quiere mantenerse vivo en el certamen continental.

Con el apoyo de su afición, el equipo aurinegro intentará revertir el marcador global y aprovechar la localía para inclinar la balanza a su favor ante un rival que ya mostró su poderío en la altura de La Paz.

El vencedor de este cruce deberá medirse en la siguiente ronda ante Deportes Tolima.

Deportivo Táchira vs The Strongest: cómo VER EN VIVO HOY martes 10 de febrero

El partido Deportivo Táchira vs The Strongest, por la vuelta de la primera fase previa de Copa Libertadores 2026 se disputará este martes 10 de febrero a partir de las 20:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30

España: 02:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Estados Unidos: 20:30 (D.C. y Florida) - 19:30 (Chicago) - 16:30 (Los Ángeles)

México: 18:30