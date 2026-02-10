Confirmadas las sedes de equipos venezolanos para Libertadores y Sudamericana

La Conmebol confirmó este lunes que los clubes de Venezuela disputarán sus partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana en sus sedes habituales dentro del país, despejando cualquier duda sobre un eventual cambio de localía.

El anuncio lo hizo el presidente del ente rector del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez, quien fue enfático al asegurar que no existe una alternativa distinta a la ya establecida. “No hay plan B”, señaló el dirigente ante los medios de comunicación.

Domínguez reiteró que “los equipos venezolanos van a jugar en sus sedes, eso no está en duda”, y explicó que mantiene una comunicación constante con el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez, para garantizar el normal desarrollo de las competiciones.

La declaración se dio luego de la firma de un memorando de entendimiento entre la Conmebol y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, escenario en el que el dirigente fue consultado sobre la situación del fútbol venezolano.

¿Por qué se analizó jugar fuera de Venezuela?

Venezuela atraviesa actualmente un contexto político y social complejo, tras los hechos ocurridos el pasado 3 de enero, cuando se produjo un bombardeo en Caracas y en tres estados vecinos, situación que derivó en un proceso de transición política y en la reapertura del espacio aéreo para la aviación civil.

Pese a este panorama, la Conmebol decidió respaldar la localía de los clubes venezolanos, permitiendo que los compromisos internacionales se desarrollen sin modificaciones en el calendario ni en las sedes previamente establecidas.

Equipos venezolanos en torneos Conmebol 2025

En el plano deportivo, este martes Deportivo Táchira recibirá en San Cristóbal a The Strongest, por el partido de vuelta de la primera fase previa de la Copa Libertadores, mientras que Carabobo FC será local en Valencia frente a Huachipato, en la segunda fase del torneo.

Además, Universidad Central de Venezuela (UCV) y Deportivo La Guaira ya tienen asegurada su presencia en la fase de grupos de la Libertadores, disputando sus encuentros como locales en la capital venezolana.

Por su parte, Academia Puerto Cabello vs Monagas y Caracas FC vs Metropolitanos serán los cruces en la Copa Sudamericana, torneo en el que deberán avanzar desde la primera fase previa, enfrentándose entre sí en busca de un cupo a la fase de grupos.